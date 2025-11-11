Rueda cuestiona fallos judiciales que "ahuyentan" los proyectos eólicos: "No sucede en ninguna comunidad autónoma"

Eólicos EP

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cuestionado los fallos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) con paralización de proyectos eólicos, que "impiden, ahuyentan" iniciativas empresariales.

"No tiene ningún sentido estar en esta situación", ha aseverado en un encuentro económico en el que ha avanzado que la Xunta empezará a ejecutar obras por el sistema anticipado de gasto, acuerdo que llevará este martes al Consello que celebra el Ejecutivo gallego.

Ante representantes económicos, se ha mostrado muy crítico con la paralización de proyectos eólicos. "Estamos sometidos a unos criterios judiciales que no suceden en ninguna otra comunidad autónoma", ha insistido para recalcar que "están en riesgo todos" los proyectos.

Y es que sobre los fallos del TSXG ha incidido en que fueron revisados por el Supremo "y ha dicho que no son correctos", a lo que ha sumado el posicionamiento del Tribunal de Justicia europeo.