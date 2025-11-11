Galicia gana 5.576 habitantes en el tercer trimestre del año, hasta llegar a los 2,72 millones

Un hombre cuida a dos niños en una calle Patricia G. Fraga

Galicia tenía 2.726.314 personas residentes el 1 de octubre de este año, 5.576 más, el 0,2% que tres meses antes, según los datos de la ‘Estadística Continua de Población. Primer trimestre de 2025’, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este aumento de la población se debe, nuevamente, a la llegada de personas de otros países, 7.514 más entre el 1 de julio y el 1 de octubre; que compensan la caída de población con nacionalidad española, 1.938 personas menos en el mismo período temporal.

Del total de la población gallega a 1 de octubre, el 87,1% tienen nacionalidad española (2.374.951 personas); mientras que el restante 12,9% (351.363) tenían nacionalidad extranjera, una de cada siete residentes en la comunidad.

Por otra parte, la población autonómica creció en casi 15.000 personas en el plazo de un año. Con los datos divulgados ayer por el INE a fecha del 1 de octubre, la población gallega aumentó en 14.652 personas, un 0,5%, en el último año.

Este crecimiento, nuevamente, ha sido debido a la llegada de personas de otras nacionalidades distintas a la española; casi 30.000 en ese período; 28.963 personas, concretamente.

De este modo han compensado la pérdida de más de 14.000 personas de nacionalidad española en los últimos doce meses (14.311).

Datos estatales

En el conjunto del país la población residente aumentó en 105.488 personas en el tercer trimestre de este año –un 0,21% por un 0,2% en Galicia– y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, el valor máximo de la serie histórica que se inició en 1971.

Al igual que en Galicia, el crecimiento poblacional del conjunto del país se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidos en España disminuyó con respecto al segundo trimestre del año.

De los 49,4 millones, 39.617.578 es población nacida en España (9.901 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 9.825.266 son residentes en España pero nacidos en el extranjero, 115.389 más.

Según la estadística del INE, la población de nacionalidad española aumentó en 26.551 personas en el tercer trimestre respecto al anterior.

Así, de los 49,4 millones de personas que residen en España, 42.310.520 tienen nacionalidad española y 7.132.324 nacionalidad extranjera.

Por otra parte, los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 78.937 respecto al segundo trimestre.