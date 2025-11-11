El juzgado que investiga el accidente mortal del 'Saltamontes' de Vigo pregunta por la falta de inspección

El juzgado de instrucción número 3 de Vigo, que investiga las circunstancias del accidente mortal ocurrido en las fiestas de Matamá en agosto de 2024 (cuando un joven falleció tras producirse una avería en la atracción 'Saltamontes'), ha dictado una providencia en la que acuerda dirigirse al Ayuntamiento olívico para reclamar, entre otras cuestiones, que explique por qué razón no dispone de un Plan de Inspección de las atracciones en las fiestas y qué medidas está tomando al respecto, y que informe de los motivos para cancelar las atracciones en las fiestas de Coia del pasado verano.

Esta providencia es resultado de la presentación de un dictamen de la Fiscalía, en el que solicita la práctica de nuevas diligencias en el marco de esta investigación judicial, en la que están investigados el dueño de la atracción y el presidente de la Comisión de Fiestas.

El ministerio público solicitó que se dirija un nuevo oficio al Ayuntamiento de Vigo para que informe de todos los correos electrónicos o comunicaciones remitidas a la Policía Local en relación con las fiestas de Matamá de 2024, y que también aclare por qué no dispone de un Plan de Inspección, o por qué no intervino una entidad de certificación de conformidad municipal para garantizar la seguridad en las atracciones antes de su puesta en marcha.

Además, la Fiscalía considera pertinente que se aporte a la causa informe relativo a las fiestas de Coia de este año.

Así, el juzgado ha acordado dirigirse al Ayuntamiento para pedir esa información sobre todos los correos y comunicaciones enviados a la Policía Local sobre las fiestas de Matamá de 2024 "y de forma específica" los relativos a la atracción 'Saltamontes', donde ocurrió el siniestro que costó la vida a Iván Castaño, de 36 años.

También reclama que informe sobre la falta de ese Plan de Inspección y sobre por qué no intervino una entidad certificadora; del mismo modo, solicita al Ayuntamiento los informes técnicos y resoluciones que motivaron la "suspensión, cancelación o modificación sustancial de las fiestas de Coia 2025" y los criterios aplicados en relación con los planes de autoprotección presentados para esas fiestas.