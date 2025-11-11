Altri se queda fuera de los fondos europeos de innovación que sí reciben plantas de metanol verde en Galicia

Altri Cedida

El proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) se queda fuera de los fondos europeos de innovación ('Innovation Fund'), unos apoyos que sí reciben diferentes proyectos gallegos como las plantas de metanol verde de Mugardos y Begonte.

Según avanza 'Nós Diario' este martes, un listado actualizado a 7 de noviembre de 2025 no incluye a Altri entre los proyectos merecedores de recibir financiación de los 'Innovation Fund'.

Precisamente, Greenfiber informaba la pasada semana en un comunicado que se había presentado al programa de financiación 'Innovation Fund', pero la Agencia Europea del Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea) le ha trasladado que "pese a sus méritos, el proyecto GAMA no puede ser financiado debido a los recursos presupuestarios disponibles para esta convocatoria".

De este modo, la empresa defiende que la negativa a la aportación de fondos "no obedece a ningún incumplimiento con la legislación ambiental europea". Además, indica que el sello STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa) otorgado por la Comisión Europea le permite optar a otra financiación como la del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En cambio, decenas de proyectos en España sí que están entre los que reciben apoyo de estos fondos de innovación, entre ellos varios gallegos.

Precisamente, proyectos como la planta de metanol verde de Begonte (Green Meiga), impulsada por Iberdrola y Foresa, y la planta de metanol verde de Mugardos (Triskelion), impulsada por Forestal del Atlántico, sí están en este listado de 'Innovation Fund', después de que se les comunicase hace unos meses ayudas por 122,9 millones y 48,8 millones, respectivamente.

Otros ejemplos de proyectos gallegos que siguen adelante con el apoyo de estos fondos son el de Norvento (recibió 27,6 millones) para su planta de cero emisiones que construirá en Lugo.

Esta negativa a Altri se suma a las del Gobierno central, que dejó a la pastera portuguesa sin fondos del Perte de Descarbonización y no otorgó a la compañía de conexión eléctrica en la nueva planificación de la red para próximos años.