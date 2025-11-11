A Xunta reforza a protección dos sanitarios fronte ás agresións
A comunidade converterase na primeira autonomía en amparar tamén aos técnicos do 061 e de emerxencias
O Consello da Xunta aprobou este martes o proxecto de reforma da lei de saúde de Galicia para previr e evitar a violencia sobre os sanitarios, tanto física como verbal ou dixital, que recollerá que as gravacións sen consentimento aos médicos nas consultas poderán levar ao facultativo a suspender a asistencia.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que haberá “tolerancia cero” ás condutas violentas cos sanitarios e destacou que con esta reforma Galicia converterase na primeira comunidade que protexerá tamén aos técnicos de emerxencias e do 061, que se incluirán entre estes colectivos.
Tras o Consello da Xunta, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explicou que se ampliará o rango de infraccións e sancións para tipificar agresións leves, como a falta de respecto e o insulto, que conlevarán multas de entre 300 e 1.500 euros; e graves, como resistencia, ameazas, ciberacoso, con multas de entre 1.501 e 3.000 euros.
As moi graves serán as agresións físicas ou a reincidencia na comisión de infraccións graves nos últimos cinco anos, con multas que poderán chegar aos 15.000 euros. Ademais, as infraccións graves ou moi graves poderán supoñer a asignación da persoa infractora a outro profesional sanitario distinto e a adscrición a outro centro sanitario da localidade, por un prazo non superior a cinco anos, e as persoas que cometan calquera tipo de agresión poderán ser obrigadas a reparar os danos efectuados e os prexuízos materiais.
Durante o pasado ano, un total 856 profesionais do Servizo Galego de Saúde (Sergas) comunicaron algún tipo de violencia, e a maioría das agresións foron verbais ou xestuais, máis de 500, aínda que tamén se produciron 340 accións que comportaron violencia física.
Caamaño manifestou que “a tendencia crecente de violencia no ámbito sanitario” é unha cuestión que causa “preocupación e alarma”, polo que a Xunta poñerá “todos os medios” para previr e evitar este tipo de situacións.