La Xunta de Galicia anuncia la creación de un comité asesor de cribados de cáncer

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado este lunes la constitución de un comité asesor de cribados en el que estarán representados los pacientes y que permitirá compartir información y tomar decisiones sobre estrategias de mejora de los programas de detección precoz de cáncer.

El titular de la cartera sanitaria ha hecho este anuncio tras mantener un encuentro de trabajo con los representantes de las juntas provinciales de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Galicia para trasladarles información actualizada sobre los programas de cribado que se desarrollan en la comunidad autónoma.

La información completa sobre los programas de cribado de cáncer en Galicia estará, además, a disposición del conjunto de la ciudadanía a través del Observatorio de Saúde Pública, indicó Gómez Caamaño.

Ha indicado que para la Consellería que dirige y para la Xunta "el cáncer es una cuestión absolutamente central y prioritaria, apostando por abordarla con la máxima seriedad, rigor y transparencia".

Por su parte, Germán Rodríguez-Sáa, representante autonómico de la AECC en Galicia, ha afirmado al término del encuentro que "la detección precoz es un derecho fundamental de los enfermos, y para eso una política de cribados transparente y de calidad es tremendamente importante".

Ha indicado que la Asociación Española Contra el Cáncer "tiene puestas todas sus herramientas y todos sus programas a disposición de todas las comunidades".

En relación con el programa de cribado de cáncer de mama en Galicia, puesto en marcha en el año 1992 y ampliado progresivamente hasta cubrir a todas las mujeres de entre 50 y 74 años, el conselleiro ha explicado que ya está por encima del 98,7 %.

Respecto al cribado de cáncer colorrectal, implantado en toda Galicia en 2019, el conselleiro ha explicado que tiene una cobertura también de prácticamente el 100 % de la población diana, de entre 50 y 69 años.

Sobre el cribado de cáncer de cérvix, Gómez Caamaño ha indicado que la Xunta ya publicó el informe relativo a 2024, donde se señala que ya se han realizado más de 253.000 invitaciones, con una tasa de participación del 60 %. En este caso, el 77 % de los 89 cánceres detectados estaban en fase inicial.