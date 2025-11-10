Investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en una nave abandonada de Vigo

Coche de la Policía Nacional Archivo El Ideal Gallego

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre, cuyo cadáver fue localizado este domingo en una nave abandonada de la calle Jacino Benavente y que, según apuntan las primeras hipótesis, sufrió un accidente al precipitarse desde una altura.

Los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas en la antigua nave de Pescanova que está en Jacinto Benavente, un espacio en desuso desde hace años en el que suelen pernoctar personas sin techo y donde ya se han registrado otros incidentes, como incendios.

Según han confirmado fuentes policiales, a la espera del resultado de la autopsia para conocer las causas de la muerte, no hay indicios de criminalidad.