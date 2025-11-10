Mi cuenta

Galicia

Investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en una nave abandonada de Vigo

Ep
10/11/2025 10:59
Coche de la Policía Nacional
Archivo El Ideal Gallego

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre, cuyo cadáver fue localizado este domingo en una nave abandonada de la calle Jacino Benavente y que, según apuntan las primeras hipótesis, sufrió un accidente al precipitarse desde una altura.

Policía Nacional

La detenida y la víctima del asesinato de Vigo vivían en una zona usada por personas sin hogar

Más información

Los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas en la antigua nave de Pescanova que está en Jacinto Benavente, un espacio en desuso desde hace años en el que suelen pernoctar personas sin techo y donde ya se han registrado otros incidentes, como incendios.

Según han confirmado fuentes policiales, a la espera del resultado de la autopsia para conocer las causas de la muerte, no hay indicios de criminalidad.

