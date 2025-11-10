Condenado a 13 años y medio de cárcel el autor del crimen de Coia, por asesinato y tenencia ilícita de armas

La resolución indica que el acusado actuó aceptando que podría acabar con la vida de la víctima Agencias

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha impuesto penas que suman 13 años y medio de prisión para José Luis M.C., a quien un tribunal de jurado halló culpable del delito de asesinato y del delito de tenencia ilícita de armas, por el conocido como crimen de Coia.

Así, en base al veredicto, la Audiencia ha considerado probado que este vigués mató a un hombre al que conocía desde hacía años, Francisco Javier B.D., que se presentó en su domicilio en la noche del 6 de abril de 2024, armado con un machete y una barra metálica.

La magistrada presidenta indica en la sentencia que el acusado le abrió la puerta de su vivienda portando una escopeta, con la que realizó dos disparos, uno de los cuales lo efectuó a menos de un metro de distancia de la víctima, impactando en su mejilla y región cervical izquierda, lo que le causó la muerte.

Tal y como concluyó el jurado, la resolución indica que el acusado actuó aceptando que podría acabar con la vida de la víctima y sin que ésta tuviera oportunidad de defenderse. Además, los disparos los realizó con una escopeta que tenía en su casa, careciendo de licencia, y con el número de serie borrado, por lo que era un arma prohibida.

En el momento de los hechos, José Luis tenía sus capacidades levemente afectadas por el consumo de cannabis y cocaína y por estar diagnosticado de un trastorno de salud mental. Asimismo, la Audiencia señala que actuó "por pánico o terror tal, ante la presencia de la víctima con un cuchillo y una barra de acero, que limitó levemente su capacidad de actuar de otra manera".

Igualmente, en la sentencia se indica que, cuando ya estaba detenido por la Policía como posible autor de los hechos, el acusado confesó la autoría, lo que contribuyó de forma eficaz a la investigación.

ATENUANTES Y PENAS

De este modo, a la hora de dictar las penas, la Audiencia ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de alteración psíquica, miedo insuperable y confesión. Por el delito de asesinato con alevosía lo condena a 12 años y medio de prisión, y por el de tenencia ilícita de armas le impone un año de cárcel.

Con respecto a la responsabilidad civil, establece que deberá indemnizar a los familiares del fallecido (padres, hermanas e hijos) en cantidades que suman más de 386.000 euros, y pagar otros 609,01 euros a un vecino cuyo coche fue alcanzado por uno de los disparos de la escopeta, causando daños materiales.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para José Luis M.C. penas que sumaban casi 22 años de cárcel, mientras que la acusación particular pedía 23 años y medio de prisión. Tras la celebración del juicio y con el veredicto del tribunal de jurado, las acusaciones tuvieron que rebajar sus peticiones, al apreciar el tribunal popular esas tres atenuantes.

Ministerio Público y acusación particular modificaron sus conclusiones y pidieron penas que sumaban casi 17 años de cárcel. Finalmente, la Audiencia ha acordado penas que suman 13 años y medio de prisión, en una sentencia que no es firme, y que puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).