Casi 90 entidades reciben un total de más de 244.000 euros en ayudas de la Xunta para impulsar la artesanía gallega

Artesanía de Galicia Cedida

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la resolución de la convocatoria de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para la promoción de la artesanía gallega y el fomento de su comercialización.

En concreto, 82 talleres inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia, dos asociaciones profesionales y empresariales y cuatro ayuntamientos resultaron beneficiarios de una cuantía global que supera los 244.000 euros para darle un impulso al sector artesano.

Las ayudas, según indica la Xunta en un comunicado, están destinadas a apoyar la organización y participación en ferias, tanto dentro como fuera de la Comunidad. Así, pretenden impulsar la difusión y comercialización de la artesanía gallega.

Esta convocatoria tendrá continuidad en 2026, en el marco de una "amplia" batería de medidas encaminadas a poner en valor el sector artesano gallego, según ha añadido el Gobierno autonómico.