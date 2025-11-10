Localizado con vida el vecino de Ourense desaparecido este domingo tras salir al monte a por setas

La búsqueda se está haciendo mediante drones Archivo El Ideal Gallego

El vecino octogenario de Maceda (Ourense), desaparecido desde primera hora de la tarde de este domingo, ha sido localizado con vida en la mañana de este lunes, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Las mismas fuentes han explicado que el hombre, cuya familia denunció su desaparición tras varias horas sin saber de él, fue localizado en las inmediaciones del Santuario dos Milagros, en el municipio vecino de Baños de Molgas.

Este vecino del lugar de Pías, en Castro de Escuadro, de 82 años de edad, J.S.G., desapareció tras salir al monte a buscar setas. Tras la denuncia de sus allegados, se activó un dispositivo de búsqueda con agentes de la Guardia Civil, efectivos de protección civil y GES de la zona y con el apoyo de los drones de la Axega.

La búsqueda se retomó en la mañana de este lunes, y finalmente el hombre ha sido localizado. Hasta el punto se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del 061, que lo trasladó al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).