Galicia

A DXT inicia este luns unha campaña de vixilancia do transporte escolar en Galicia

Na comunidade galega operan un total de 3.800 liñas e o dispositivo estará activo ata o vindeiro venres

Ep
09/11/2025 21:31
Un policía local realiza unha inspección nun autobús de transporte escolar
Un policía local realiza unha inspección nun autobús de transporte escolar
Arquivo El Ideal Gallego

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) coordinará desdeeste luns e ata o vindeiro venres unha campaña especial de control e vixilancia do transporte escolar en Galicia, que se sitúa como a comunidade con máis liñas de transporte escolar cun total de 3.800.

 Os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e as policías locais que se sumen a esta iniciativa comprobarán que tanto autobuses como condutores cumpran coa normativa establecida na materia.

 Inclúe, entre outras obrigacións, a necesidade de que os menores vaian acompañados por unha persoa debidamente cualificada nos desprazamentos.

Controis preventivos

Aínda que a vixilancia por parte da Agrupación de Tráfico da Garda Civil é permanente, esta semana intensificaranse os controis preventivos, especialmente en estradas convencionais e en vías urbanas. Segundo recolleu a Delegación do Goberno en Galicia, o obxectivo é concienciar a pais, responsables educativos e condutores de autobuses da necesidade de cumprir as normas establecidas con respecto a este tipo de transporte.

 Deste xeito, realizaranse controis de carácter administrativo sobre as autorizacións e documentos que deben ter devanditos vehículos para a correcta prestación do servizo.

 Tamén se verificará que as condicións técnicas e elementos de seguridade do vehículo son os que esixe a normativa, así como os requisitos especiais que debe cumprir o propio condutor, como o permiso de condución e os tempos de descanso.

A Delegación do Goberno remarca a súa “transcendencia” ao ser a comunidade con máis roteiros

Entre as condicións de seguridade que deben cumprir todos os transportes escolares, estipúlase a antigüidade máxima dos vehículos destinados a este tipo de pasaxeiros, o seguro de responsabilidade civil ilimitado ou a obrigatoriedade de levar o sinal de transporte escolar.

 Precisamente, o groso das 488 denuncias formuladas na anterior campaña correspondeu a irregularidades administrativas; entre elas, 136 por non dispoñer –ou non portar– da autorización especial para realizar transporte escolar e 87 por non ter subscrito un seguro de responsabilidade ilimitada.

 A Delegación do Goberno na comunidade remarcou, tamén, a súa “especial transcendencia” en Galicia debido á gran extensión de roteiros de transporte escolar existentes.

 Galicia é a autonomía española con máis liñas de transporte escolar, con 3.800 entre as públicas e as contratadas en todos os niveis educativos. 

En base aos datos das autoridades educativas, en cada curso académico o servizo de transporte escolar acolle a máis de 90.000 alumnos e diariamente préstanse un total de 7.000 servizos, entre centros educativos públicos, concertados e privados. 

