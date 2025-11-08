Mi cuenta

Galicia

Registrado un terremoto de magnitud 3,3 en Silleda

Ep
08/11/2025 13:16
Emergencias 112
Emergencias 112

Silleda (Pontevedra) ha sido el epicentro de un terremoto de magnitud 3.3 registrado a las 09.29 horas de este sábado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Es poco habitual que sismos de esta magnitud provoquen daños, aunque pueden ser perceptibles. En este caso, no se han registrado llamadas al 112 Galicia ni los equipos de emergencias municipales han tenido que atender ninguna incidencia, según informa la alcaldesa, Paula Fernández, a Europa Press.

"Ahora sí que la gente empieza a comentar: 'Escuché un ruido muy fuerte', 'escuché un temblor'... Pero, en principio, debió de ser muy suave", ratifica Fernández, que está en contacto con la Subdelegación del Gobierno para conocer el motivo por el que se produjo.

