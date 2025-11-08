La ONG ACCEM y la decana Enma Torres-Romay, entre los premiados de Meninas de Galicia 2025

Entrega de los reconocimientos Meninas del año pasado

La ONG ACCEM Galicia, la Asociación Penitenciaria 'Concepción Arenal' de Lugo, el IES 'Xesús Taboada Chivite' de Verín (Ourense) y la profesora y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Vigo, Enma Torres-Romay, han logrado los Reconocimientos Meninas de Galicia 2025.

Así lo ha comunicado esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha trasladado personalmente el fallo del jurado a cada persona y entidad distinguidas, informa en una nota la Delegación del Gobierno.

Los reconocimientos Meninas llegan a su octava edición en Galicia destacando a personas y entidades por su compromiso en la erradicación de la violencia de género, el apoyo a las víctimas y la lucha por la igualdad.

Blanco les ha hecho llegar la enhorabuena y el agradecimiento del Gobierno por los valores que trasladan con su trabajo y su ejemplo vital, y ha señalado que "representan a una Galicia feminista, que rechaza el machismo y la violencia que se ejerce contra una mujer por el hecho de serlo y que lucha por la igualdad en todos los ámbitos".

El jurado de los premios Meninas ha acordado también la concesión de cinco menciones honoríficas: una autonómica y cuatro provinciales.

Estas han recaído en María Elena Steinger, fiscala delegada de la especialidad de Violencia sobre la Mujer en Galicia; el Equipo EMUME de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña; el Equipo Viogen de la Compañía de la Guardia Civil de Monforte; el policía nacional Ramón Salvador Álvarez, destinado en la Unidad de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia en Ourense, y la unidad UFAM de la Comisaría de Policía de Vilagarcía de Arousa.

Por tercera vez, en colaboración con el Colexio Oficial de Xornalistas, se ha reconocido el papel de los medios de comunicación para impulsar la igualdad, este año 2025 en la figura de la periodista Tareixa Navaza.

La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela.