Caballero estalla contra la Xunta: "A la ciudad más importante del oeste de España se le niega una Facultad de Medicina"

Abel Caballero, alcalde de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cargado de nuevo contra la Xunta de Galicia en relación a la descentralización de Medicina. Tras conocer que León empezará a impartir Medicina el curso que viene --y próximamente contará con facultad propia--, ha censurado: "A Vigo, la Xunta se la niega. Es un escándalo".

Los tres rectores de las universidades gallegas (A Coruña, Santiago y Vigo) y los conselleiros de Educación y Sanidade anunciaron el jueves un preacuerdo sobre la descentralización del Grado en Medicina de la USC, que, en principio, seguirá adelante con la creación de nuevas unidades docentes.

El regidor vigués ya cargó el viernes contra la Xunta por "dejar a Vigo sin facultad". Este sábado, en un audio remitido a los medios, ha reiterado sus críticas apoyándose en el caso de Castilla y León, con centros propios de Medicina en Salamanca y Valladolid y a los que se sumarán los de León y Burgos.

Esta semana, la Junta certificó que Medicina se empezará a impartir en León el curso que viene, aunque la facultad tardará más. "A Vigo, que es la ciudad más importante del oeste de España, la Xunta y Rueda le niega una Facultad de Medicina. Es un escándalo", ha cargado Caballero.