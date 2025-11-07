Octubre fue el segundo mes del año con más avisos por velutina en Galicia, más de 6.300

Velutina EFE

Galicia ha registrado un incremento de los avisos por avispa velutina en las últimas semanas, con más de 6.300 en octubre, lo que lo convierte en el segundo mes de este año con más alertas pese a que está fuera de la temporada normal de esta especie invasora.

La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, ha explicado este viernes en comisión parlamentaria que octubre fue el segundo mes de este año con más avisos después de agosto, propiciado porque las condiciones climáticas cada vez son más favorables a la expansión de la velutina en el territorio gallego.

Las altas temperaturas, con otoños cálidos y cada vez menos lluvias, hacen que se encuentren "ejemplares fuera de las temporadas normales, que son el verano, y a lo largo de todo el año, las reinas están sobreviviendo a los inviernos", ha señalado.

Este otoño se ha detectado un "pico de actividad" con incidencia en Galicia; solo en la tercera semana de octubre se recibieron 1.738 avisos, y en todo el mes superaron los 6.300.

Según los datos de la Xunta, en el período 2024-2025 se recibieron 21.607 avisos de promedio entre enero y septiembre.

Prieto ha referido estos datos en respuesta a una cuestión formulada por la diputada del PPdeG Felisa Rodríguez Carrera, que le ha preguntado sobre las líneas de actuación de la Xunta para controlar la proliferación de la velutina, también conocida como avispa asiática.

La directora general ha señalado que, en 2026, el Gobierno gallego volverá a consignar una partida de 1,7 millones de euros para el combate de esta especie invasora.

La Xunta centralizó en 2020 en la Consellería de Presidencia su plan de control y vigilancia de la velutina, que incluye medidas de retirada de nidos, más formación e investigación y un trampeo selectivo.

Este programa se reforzó después de registrarse en 2023 un "aumento extraordinario" de los avisos, con más de 56.500 alertas.

El trampeo selectivo ha permitido que, en lo que va de 2025 ha permitido capturar a más de 230.000 reinas, más del doble que en 2024.

Además, desde que se puso en marcha el programa de vigilancia y control centralizado en Presidencia se han retirado unos 131.000 nidos, más de 19.600 en lo que va de 2025, sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña.

Más conciencia ciudadana

El incremento de avisos detectado en el último mes también se puede relacionar con una mayor conciencia ciudadana, ya que "cada vez conocen más el protocolo", ha asegurado la directora general.

Además, cerca del 30 % de los avisos están duplicados, porque varias personas llaman por el mismo nido, lo que quiere decir que "funciona el sistema de alerta", ha defendido Prieto, que ha matizado también que hay avisos por nidos inactivos o de otras especies.

La directora ha pedido "precaución" por parte de los ciudadanos, que no manipulen los nidos cuando encuentren uno y llamen al 012 para solicitar su retirada, así como cautela en las labores de desbroce y tala.