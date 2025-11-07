Mi cuenta

Galicia

La detenida y la víctima del asesinato de Vigo vivían en una zona usada por personas sin hogar

La arrestada pasará el sábado a disposición judicial

Ep
07/11/2025 11:03
Policía Nacional
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
EC

La mujer detenida como supuesta autora del homicidio ocurrido en la tarde de este pasado jueves en la antigua estación de autobuses de Vigo se prevé que pase a disposición judicial este próximo sábado.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se espera que acuda ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, en funciones de guardia, a lo largo de la mañana.

Todo ello tras ser detenida después de la muerte de un hombre, Roberto C.C. de 56 años de edad, que falleció apuñalado en la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid, donde pernoctan habitualmente pernoctan personas sin hogar.

Vista de la avenida de Monelos, frente al número 95, donde tuvo lugar el crimen

El crimen de A Coruña se descubrió por el robo de dinero a la nonagenaria

Más información

Tal como informaron fuentes de la Policía Nacional, los hechos habrían ocurrido poco antes de las 19.00 horas, cuando un varón fue apuñalado supuestamente por la mujer, ya detenida.

Hasta el punto se desplazó la policía científica y judicial, que investigan los hechos. También dos ambulancias de soporte vital básico y avanzado del 061 que, pese a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron hacer más que confirmar la muerte del varón.

Según han confirmado fuentes de la investigación, tanto el fallecido como la mujer detenida son personas sin hogar que suelen pernoctar en esta antigua estación de autobuses.

Vecinos y familiares de la víctima que se desplazaron al punto lamentaron lo ocurrido, asegurando que el varón llevaba viviendo en zona más de medio año, mientras que su presenta agresora, que no alcanzaba los 40 años según han indicado, solo un mes.

Asimismo, destacaron que hasta la fecha no los habían visto discutir, subrayando que tenían "muy buena relación".

