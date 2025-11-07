El PsdeG carga contra "el ridículo" de la Xunta con "bulos" de "cuñados" sobre el fondo del clima

Eólico EP

El PSdeG ha cargado contra lo que considera "bulos" de "cuñados" de la Xunta en relación con el fondo social del clima y la repotenciación eólica, con lo que Galicia "hace el ridículo" ante Bruselas.

En rueda de prensa en Santiago, la diputada Patricia Iglesias y el eurodiputado Nicolás González Casares han arremetido contra lo que califican de campaña de "falsedades" de la Xunta para "fabricar polémicas con el Gobierno de España y desinformar".

En esta línea, Iglesias lamenta "una utilización sistemática del bulo como herramienta de confrontación institucional". Apunta que el decreto estatal de repotenciación eólica "no obliga a repotenciar parques, como aseguró falsamente la conselleira Lorenzana".

Explica que este decreto abre un plazo de nueve meses para dialogar con el sector, asociaciones medioambientales y territorios. Un modo de proceder que contrapone con el "cajón de sastre" de la ley de acompañamiento en la que la Xunta fijó "la obligación" de repotenciar parques de más de 25 años, "sin diálogo" con el sector ni municipios.

Además, alerta de que el canon eólico gallego "está pensado para contar máquinas y no medir potencia", por lo que la reducción de aerogeneradores con las repotenciaciones supondrá "la pérdida del 60% de recaudación", lo "que va a repercutir negativamente en los municipios". Igualmente, recuerda que hay 90 parques eólicos suspendidos judicialmente "bloqueados por la falta de planificación del PP durante 17 años".

"JAIMITADAS" DE LA XUNTA

Por su parte, González Casares ha recriminado que esta semana la Xunta ha presentados sus proyectos para el fondo social del clima, lo que tacha de "sinsentido" y "ridículo".

Señala que este fondo se rige por planes nacionales y solo dos países de 27 los han entregado, ya que "está habiendo cambios" vinculados a un sistema de emisiones de carbono, de modo que "no hay ninguna prisa".

El caso es que censura que Galicia es la única región de las 284 existentes en Europa que "se le ocurre" enviar un papel "sin ton ni son" a "una ventanilla" que "va a acabar en la basura", igual que "sus veleidades con Altri, en la basura".

Además, recuerda que estos planes tienen que tener trámites de audiencia y participación ciudadana. "¿Qué gallego tuvo la posibilidad de definir esas medidas?", se pregunta González Casares. De hecho, Patricia Iglesias ha señalado que han pedido en el Parlamento los 62 proyectos de los que habla la Xunta.

"La verdad es que se pasa mal cuando tu gobierno autonómico hace estas chapuzas, estas jaimitadas", afirma el eurodiputado. Asegura que la conselleria de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, "deja en ridículo" a Galicia porque "es un gobierno ridículo".