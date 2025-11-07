Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Detenido un hombre en Pontevedra acusado de pegar y morder a su pareja

Ep
07/11/2025 14:08
Policía Local
Archivo El Ideal Gallego

Un hombre ha sido detenido en Pontevedra acusado de pegar y morder a su pareja sentimental en el domicilio que ambos compartían junto a su hija en común.

Según ha informado el Ayuntamiento de Pontevedra, los hechos ocurrieron sobre las 18,45 horas del pasado 31 de octubre, cuando la Policía Local fue avisada de que una mujer requería la presencia policial tras sufrir una agresión de su pareja.

Una vez en el punto, la víctima confirmó a los agentes que tuvo una discusión y que sufrió una agresión física por parte de su pareja, con la que convive y tiene una hija menor en común.

La Policía detuvo al hombre y lo puso a disposición judicial.

La zona de A Maestranza | Pedro Puig

