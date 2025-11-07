Mi cuenta

Galicia

Detenido en Pontevedra un fugitivo reclamado por EEUU por delitos de pornografía infantil

07/11/2025 14:40
Imagen de una agente de la Policía Nacional
POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un fugitivo reclamado por las autoridades de Estados Unidos sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión por cuatro delitos de pornografía infantil: tres de ellos por distribución y uno por posesión de pornografía, por los que podría ser condenado hasta un máximo de 140 años de cárcel.

Según ha trasladado la Policía, la investigación se inició una vez que los agentes tuvieron conocimiento de que tras fugarse del país norteamericano podría haberse escondido en España.

De este modo, los investigadores americanos solicitaron la colaboración a la Policía Nacional y se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional.

Así, las pesquisas de investigación practicadas durante todo este tiempo permitieron ubicar al fugitivo en la provincia de Pontevedra, en una zona del interior de Galicia donde hacía vida normal, tratando de pasar desapercibido.

Una vez localizado, el dispositivo de vigilancia desplegado en torno a la vivienda culminó con la detención del reclamado, que fue trasladado a la Audiencia Nacional.

