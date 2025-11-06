Las temperaturas de octubre en Galicia estuvieron 1,6 grados por encima de la media

Una mujer camina por el parque Rosalía de Castro de Lugo tapizado de hojas con colores otoñales EFE/Eliseo Trigo

Galicia registró un mes de octubre seco, con precipitaciones acumuladas un 26 % inferiores a lo habitual, y muy cálido, con una temperatura media de 16,1 grados, 1,6 grados por encima de la media, según el avance del último informe climatológico de MeteoGalicia.

Durante la primera parte del mes, hasta el día 18, predominaron las altas prestaciones, que dejaron tiempo seco y muy cálido, mientras que a partir del 19 bajaron las temperaturas y las precipitaciones fueron apareciendo con más frecuencia e intensidad.

Con todo, las temperaturas medias quedaron "muy por encima" de lo que sería esperable en octubre, y las precipitaciones que se fueron acumulando en los últimos días no pudieron llegar a los valores propios de este mes en la mayor parte de Galicia.

La temperatura media fue de 16,1 grados y, según los datos registrados en once estaciones meteorológicas representativas, las desviaciones medias de la temperatura mínima (0,9 grados) y máxima (2,4 grados) fueron también superiores a los valores normales en este mes.

La media de la temperatura mínima en la comunidad gallega fue de 9,9 grados, con los valores más bajos (5,1 grados y 6,3 grados) registrados en las comarcas de Limia y Verín y las sierras de Queixa y Eixe.

Los más altos (entre 13,8 grados y 14,9 grados) se localizaron en las zonas costeras de las rías de Pontevedra y Vigo.

Respecto a las máximas, la media fue de 20,4 grados, y llegaron a alcanzar entre 22,9 y 24,5 grados en las riberas del Miño ourensano y los valles de los ríos Sil, Soldón, Támega y Tea.

Los valores más bajos de temperaturas máximas, de entre 14,7 y 16,3 grados, se dieron en las sierras de Queixa y Eixe.

Por otro lado, la precipitación media acumulada en octubre fue de 123 litros por metro cuadrado, un 26 % menos de lo habitual en este período.

Las cantidades de precipitación más elevadas se registraron en la fachada atlántica, con valores de entre 250 y 300 litros por metro cuadrado, llegando a los 350 en el entorno de la sierra del Suído.

Los acumulados más bajos, entre los 20 y los 40 litros por metro cuadrado, se encontraron en la mitad septentrional de A Mariña y en áreas de los valles de los ríos Sil y Navia.