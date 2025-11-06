Mi cuenta

Galicia

García destaca que o plan de choque logrou atender a 90.000 dependentes desde xaneiro

A conselleira de Política Social salienta que os tempos de tramitación reducíronse nun 10%

Ep
06/11/2025 21:56
A conselleira, en rolda de prensa tras o Consello do 15 de setembro
A conselleira, en rolda de prensa tras o Consello do 15 de setembro
Archivo El Ideal Gallego

A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacou este xoves a efectividade do plan de choque posto en marcha desde o pasado mes de xaneiro pola Xunta de Galicia, xa que un total de 90.000 persoas dependentes puideron recibir atención e reducíronse nun 10% os tempos de tramitación.

 Así pois, García lembrou que o Goberno galego impulsará un plan que permitirá construír 24 novos centros para maiores en concellos con poboación inferior a 50.000 habitantes.

 Ademais, a conselleira puxo en valor medidas como o Bono Coidado non Fogar, que a día de hoxe perciben 33.000 galegos e galegas, así como a rede de Casas do Maior deseñada para a poboación rural.

 Durante a xornada ‘Vos retos dous sénior na Galicia rural’, presidida polo xornalista galego Fernando Ónega, Fabiola García lembrou tanto as iniciativas xa levadas a cabo que favorecen o envellecemento activo, como os programas Benestar en Balnearios, as Aulas Sénior ou o Carné+65, entre outras.

 Pola súa banda, o presidente da Deputación de Pontevedra presente no acto, Luis López, remarcou os avances impulsados polo goberno provincial no ámbito do reto demográfico.

 Entre estes atópanse a celebración de grandes eventos culturais en zonas rurais, eventos deportivos ou espectáculos de teatro ou danza. 

En palabras del, “no rural as oportunidades son as mesmas que nos ámbitos urbanos”.

 Neste sentido, López lembrou que os plans de cooperación cos concellos mobilizarán preto de 128 millóns de euros e que desde o goberno provincial tívose en conta o criterio do reto demográfico. 

