El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

El temporal en Galicia deja rachas de viento de 100 kilómetros por hora

La Aemet mantiene el aviso naranja para el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra

Ep
06/11/2025 10:02
Lluvia en la calle Real
Aguacero en la calle Real de A Coruña
D.V.

La Aemet mantiene el aviso naranja para el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra hasta primera hora de la tarde por viento y olas de 6 a 7 metros de altura, y alerta amarilla en Lugo desde la madrugada, en una jornada en la que se constata el descenso de las temperaturas y con rachas de viento que, aunque de menor intensidad que este miércoles, se mantienen en torno a los 100 km/h.

Según la información publicada por MeteoGalicia, de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, los valores extremos sobre la intensidad del viento se recogieron, la pasada madrugada, en las estaciones de Punta Candieira, Cedeira (107,9 km/h); Malpica (99 km/h); Burela (94,2 km/h); o Lira, Carnota (88,6 km/h).

Pese a ser valores significativos están ya lejos de las intensidades registradas 24 horas antes, cuando se llegaron a anotar rachas de 137,2 km/h en Viveiro o de 121,8 km/h en Vimianzo.

Con respecto a las precipitaciones acumuladas, también los valores registrados hasta la mañana de este jueves eran inferiores a los del día anterior. Así, Meteogalicia informa de 45,2 l/m2 en la estación de Forcarei; 37,6 l/m2 en Coristanco; o 35,5 l/m2 en Ortigueira.

