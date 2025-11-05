Los colegios médicos indignados por el plan Primaria del Sergas

Centro de salud El Ideal Gallego

El Consello Galego de Colexios Médicos, que agrupa a los cuatro colegios médicos provinciales, reclama la retitada del plan de reorganización de los recursos humanos en Atención Primaria y exige al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que abra una línea de "consenso entre todas las partes implicadas".

En un comunicado, el Consello de Colexios Médicos advierte de que "solo con diálogo" entre el Sergas, los sindicatos, las sociedades médicas y los propios médicos se conseguirá un modelo de asistencia en Atención Primaria "que tenga vigencia a largo plazo y que responda a las necesidades de toda la sociedad gallega", señala el presidente del Consello de Colexios Médicos, Eduardo Iglesias.

Los sindicatos CIG-Saúde, CSIF, CC.OO. y UGT ya habían anunciado una jornada de huelga para el 26 de noviembre para exigir la retirada de la categoría de facultativo especialista de atención primaria (FEAP) y que se elabore un plan de reconversión de estas plazas actuales en plazas de médico de familia.

Este martes, el sindicato O'Mega decidió ampliar a tres días el llamamiento a la huelga y extenderla también a los días 27 y 28 de este mismo mes, con la advertencia de que se reanudará entre los días 9 y 12 de diciembre si la Xunta no modifica su proyecto para reorganizar la Atención Primaria.

Respeto a derechos adquiridos

Ahora los colegios médicos se suman al rechazo a las medidas propuestas en materia de recursos humanos por el Sergas para la Atención Primaria y alerta que "todo cambio debe respetar los derechos adquiridos por los trabajadores y propietarios de plaza, sobre todo a la hora de pensar en posibles traslados".

Además, advierten de que "resulta peligroso abrir la puerta a posibles atajos en la incorporación de profesionales extranjeros y exigen que "para trabajar como médico de familia debe continuar siendo obligatorio haber obtenido la especialidad a través del MIR".

"No parece lógico que nos enteremos tarde y por terceros de un cambio sustancial en el modelo asistencial cuando tenemos grupos de trabajo específicos", reprocha Eduardo Iglesias respecto a que el Sergas llevase el documento 'Líneas de actuación de Recursos Humanos en Atención Primaria. Medidas' en la reunión de la mesa sectorial del 17 de octubre.

No obstante, la organización señala su "plena disposición" a trabajar conjuntamente con las instituciones para lograr un modelo de Atención Primaria que responda a las necesidades de la sociedad, pero advierte que éste debe ser compatible con "las legítimas reivindicaciones de los profesionales de la medicina".