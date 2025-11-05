Fito Ferreiro defiende el cine como herramienta de transformación social

Fito Ferreiro, codirector de Norte Cinema Diverso

El codirector del festival Norte Cinema Diverso (NCD), Fito Ferreiro, protagonizó este miércoles uno de los momentos más inspiradores de la jornada inaugural del Foro da Industria Galega do Audiovisual (FIGA), celebrado en el Espazo Avenida de A Coruña. Ante representantes del sector, Ferreiro reivindicó el cine como motor de cambio y herramienta de transformación social, lanzando un mensaje de compromiso a los creadores gallegos: “Las personas LGTBIQ+ existimos desde siempre, en todas las capas de la sociedad, pero la historia la escribieron los ganadores. Hay historias hermosas que piden a gritos ser contadas. Os pido que seáis valientes”.

El codirector del festival, impulsado desde A Coruña, animó a los profesionales del audiovisual a romper estereotipos y a incluir la diversidad real de la sociedad en sus obras. En su intervención, celebró ejemplos recientes de representación respetuosa, como la serie 'El desorden que dejas', producida por la coruñesa Vaca Films y con la participación de la actriz trans Abril Zamora.

Ferreiro destacó además la necesidad de descentralizar la cultura y acercar el cine a todos los públicos. En esa línea, anunció que el objetivo más inmediato del festival es ampliar los programas NCD Educa y NCD Vilas, para llevar las proyecciones y talleres a centros escolares, pueblos y villas de la provincia. “La cultura y el cine son herramientas para mejorar el mundo. El cine nos habla de la vida real y de la soñada, y nos ayuda a empatizar y reflexionar”, subrayó.

Un festival en expansión

El Norte Cinema Diverso, que en 2026 celebrará su cuarta edición, se ha consolidado como un referente gallego en la visibilidad de la diversidad en el cine. Desde su creación, el certamen ha proyectado 10 largometrajes, 38 cortometrajes —seis de ellos gallegos— y cuatro bibliotecas de memoria LGTBIQ+, consolidando su papel como un espacio de encuentro entre arte, educación y activismo cultural.

“El cine puede y debe transformar la sociedad —concluyó Ferreiro—. Es hora de mirar la realidad con otros ojos y contar las historias que todavía no se han contado”.