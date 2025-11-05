El temporal, con vientos de 150 kilómetros por hora, causa más de setenta incidencias en Galicia

vallas caídas en A Coruña El Ideal Gallego

El temporal ha dejado en las últimas horas en Galicia rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora y lluvias abundantes, especialmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde la Xunta mantiene activa una alerta naranja, y son más de setenta las incidencias registradas.

Según informa este miércoles el Centro Integrado de Atención a las Emergencias, el 112 Galicia gestionó 72 incidencias derivadas de los efectos de la lluvia y del viento que afectan a la comunidad.

La provincia de A Coruña fue la más afectada, con 29; seguida de la de Pontevedra, con 18; Lugo, con 14, y Ourense, con 11.

La mayor parte de los avisos han estado relacionados con la presencia de árboles y ramas en las carreteras, que han supuesto 53 de los casos contabilizados. También se recibieron 5 avisos por la existencia de cables en las carreteras y otros 4 por restos de accidentes u objetos varios en las vías de circulación.

Aunque la práctica totalidad de las incidencias han sido de carácter leve, el 112 Galicia destaca varios sucesos, sin que se hayan registrado daños personales.

Así, alrededor de las 08:00 horas, en la N-640, entre los puntos kilométricos 42 y 43, en Vilaxe (A Pontenova), una persona sufrió una salida de vía cuando intentó esquivar un árbol caído en la carretera.

Por su parte, sobre las 07:30 horas, un particular contactó con el 112 Galicia desde la Calle de la Policía, en Fisterra, al verse afectado por las inundaciones provocadas por la lluvia, que también estaban anegando parte de su vivienda.

Por último, alrededor de las 04:30 horas de la madrugada, un particular informó al servicio de emergencias de que parte del alumbrado de Navidad cayese sobre un vehículo aparcado en la calle Ramón de Valle-Inclán, en Vigo.

El Centro de Atención a las Emergencias continúa haciendo seguimiento de la evolución del episodio de meteorología adversa, recordando a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones en las carreteras y evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantenga el preaviso activo.