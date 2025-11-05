Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

A Xunta triplica o seu apoio aos promotores de pisos protexidos

O Executivo galego outorgará máis axudas para a rehabilitación de vivendas na comunidade

Agencias
05/11/2025 22:38
Rueda, este mércores, durante a súa intervención no Parlamento
Rueda, este mércores, durante a súa intervención no Parlamento
Xurxo Martínez (Efe)

A Xunta vai triplicar o ano que vén o apoio aos promotores para a construción de vivenda protexida, ao pasar de cinco a 14 millóns de euros, e creará un novo programa de axudas á rehabilitación en concellos de menos de 5.000 habitantes.

 Estas son as medidas que avanzou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na sesión de control ao Goberno do Pleno do Parlamento, en resposta a unha pregunta do secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quen lle acusou de responder a intereses “ partidistas” do PP e non dos galegos.

 Rueda replicou que “en poñer os intereses de partido por encima dos de Galicia” Besteiro é “todo un campión” e asegurou que as súas prioridades como presidente están marcadas nos orzamentos da Xunta para o ano que vén, que son “os que resolven problemas”, polo que reprochou que o Goberno central non teña proxecto orzamentario.

 En materia de vivenda, a Xunta vai establecer un novo programa de axudas para cubrir ata o 75% da rehabilitación de vivendas en municipios de menos de 5.000 habitantes co obxectivo de recuperar aloxamentos que estaban sen suso nos contornos rurais. 

Ademais, mentres os socialistas “demonizan aos promotores”, a Xunta vai facer todo o contrario e subir en 2026 o apoio para que “poidan construír vivenda e vendela despois a prezo social”, asegurou Rueda.

 Besteiro reprochou a Rueda que actúe de “figurante” na “guerra obsesiva” do presidente do seu partido, Alberto Núñez Feijóo, contra o Goberno central, en cuestións como a vivenda, a sanidade ou a condonación da débeda, un ámbito este último no que “lle rouba aos galegos 4.010 millóns de euros”, ao non querer aceptar a quita dun terzo ofrecida polo Executivo estatal.

 “Non siga por ese camiño, renuncie a ese teatrillo que teñen entre vostedes para tapar entre todos as súas vergoñas”, reclamou a Rueda, en referencia aos presidentes das comunidades gobernadas polo PP.

 O presidente galego acusoulle de expor os “recaditos” do Goberno de Pedro Sánchez e díxolle que el non vai ser “ cómplice de todas as cousas que se están facendo mal desde o Goberno central” e os seus “falcatruadas” a Galicia.

 O líder do PSdeG pediu “coherencia” a Rueda, ao que atribuíu que estivo “calladito” cando o PP gobernaba en España, mentres que reivindicou que os socialistas galegos cando lles parece mal un proxecto, como o da macroplanta celulosa de Altri en Palas de Rei, están aí “paralizando e obstaculizando” e tamén teñen coherencia sobre a AP-9 para defender a súa “gratuidade a pesar de quen pese”. 

Para Rueda, Besteiro é un “especialista en xustificar o inxustificable” e por iso “presume de paralizar proxectos industriais” aínda que iso supoña paralizar “a conexión eléctrica de toda unha provincia”.

“Falsear información”

Ademais, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, acusou ao Goberno de “anuncios que son fume” e “falsear información” acerca de vivenda.

 En concreto, referiuse a unhas palabras da ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, nas que asegurou que xa se entregaron 100.000 vivendas das 180.000 prometidas polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, durante a campaña electoral.

 Allegue cuestionou esta afirmación e retou ao Goberno a dicir “en que rúas” entregáronse en Galicia, pois sostén que son “cero”.

 “Apropiarse de vivendas que están a facer as comunidades é dunha dubidosa deontoloxía política”, agrega.

 Mentres, a conselleira lembrou que en 2026 a Xunta comezará a entregar as primeiras das 4.000 vivendas comprometidas polo Goberno galego para 2028. 

Te puede interesar

La actuación de hace 25 años en el Palacio de la Ópera

Hace 25 años | La compañía de Boris Eifman llena de drama y belleza el Palacio de la Ópera
Eugenio Cobas
Ana María Patiño-Osorio, en el Palacio de la Ópera

Ana María Patiño-Osorio | "La Sinfónica de Galicia es una referencia sonora para mí"
Óscar Ulla
La ministra de Sanidad, Mónica García, ayer, durante la presentación de la encuesta

Baja el consumo de alcohol en alumnos adolescentes y el de tabaco y cannabis cae a su mínimo histórico
EFE
Un ejemplar de ‘Reconciliación’, las memorias del rey emérito, este miércoles, en una librería de París

Juan Carlos I afirma que la Corona española “reposa enteramente” sobre él
EFE