A Xunta triplica o seu apoio aos promotores de pisos protexidos
O Executivo galego outorgará máis axudas para a rehabilitación de vivendas na comunidade
A Xunta vai triplicar o ano que vén o apoio aos promotores para a construción de vivenda protexida, ao pasar de cinco a 14 millóns de euros, e creará un novo programa de axudas á rehabilitación en concellos de menos de 5.000 habitantes.
Estas son as medidas que avanzou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na sesión de control ao Goberno do Pleno do Parlamento, en resposta a unha pregunta do secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quen lle acusou de responder a intereses “ partidistas” do PP e non dos galegos.
Rueda replicou que “en poñer os intereses de partido por encima dos de Galicia” Besteiro é “todo un campión” e asegurou que as súas prioridades como presidente están marcadas nos orzamentos da Xunta para o ano que vén, que son “os que resolven problemas”, polo que reprochou que o Goberno central non teña proxecto orzamentario.
En materia de vivenda, a Xunta vai establecer un novo programa de axudas para cubrir ata o 75% da rehabilitación de vivendas en municipios de menos de 5.000 habitantes co obxectivo de recuperar aloxamentos que estaban sen suso nos contornos rurais.
Ademais, mentres os socialistas “demonizan aos promotores”, a Xunta vai facer todo o contrario e subir en 2026 o apoio para que “poidan construír vivenda e vendela despois a prezo social”, asegurou Rueda.
Besteiro reprochou a Rueda que actúe de “figurante” na “guerra obsesiva” do presidente do seu partido, Alberto Núñez Feijóo, contra o Goberno central, en cuestións como a vivenda, a sanidade ou a condonación da débeda, un ámbito este último no que “lle rouba aos galegos 4.010 millóns de euros”, ao non querer aceptar a quita dun terzo ofrecida polo Executivo estatal.
“Non siga por ese camiño, renuncie a ese teatrillo que teñen entre vostedes para tapar entre todos as súas vergoñas”, reclamou a Rueda, en referencia aos presidentes das comunidades gobernadas polo PP.
O presidente galego acusoulle de expor os “recaditos” do Goberno de Pedro Sánchez e díxolle que el non vai ser “ cómplice de todas as cousas que se están facendo mal desde o Goberno central” e os seus “falcatruadas” a Galicia.
O líder do PSdeG pediu “coherencia” a Rueda, ao que atribuíu que estivo “calladito” cando o PP gobernaba en España, mentres que reivindicou que os socialistas galegos cando lles parece mal un proxecto, como o da macroplanta celulosa de Altri en Palas de Rei, están aí “paralizando e obstaculizando” e tamén teñen coherencia sobre a AP-9 para defender a súa “gratuidade a pesar de quen pese”.
Para Rueda, Besteiro é un “especialista en xustificar o inxustificable” e por iso “presume de paralizar proxectos industriais” aínda que iso supoña paralizar “a conexión eléctrica de toda unha provincia”.
“Falsear información”
Ademais, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, acusou ao Goberno de “anuncios que son fume” e “falsear información” acerca de vivenda.
En concreto, referiuse a unhas palabras da ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, nas que asegurou que xa se entregaron 100.000 vivendas das 180.000 prometidas polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, durante a campaña electoral.
Allegue cuestionou esta afirmación e retou ao Goberno a dicir “en que rúas” entregáronse en Galicia, pois sostén que son “cero”.
“Apropiarse de vivendas que están a facer as comunidades é dunha dubidosa deontoloxía política”, agrega.
Mentres, a conselleira lembrou que en 2026 a Xunta comezará a entregar as primeiras das 4.000 vivendas comprometidas polo Goberno galego para 2028.