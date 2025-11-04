R y MasOrange ya llevan el 5G a más del 65 % de los municipios gallegos de menos de 10.000 habitantes

Una joven consulta el buscador Google en su ordenador portátil I VARDAN PAPIKYAN

R llevó ya su cobertura móvil 5G a más de 80 municipios gallegos de menos de 10 000 habitantes en el marco del programa UNICO 5G-Redes Activas, del que MasOrange —grupo a lo que R pertenece— resultó principal adjudicatario en Galicia. Además, en breve se completarán los trabajos en más de medio centenar de ayuntamientos *, y en 2026 cerca de 250 (de los 313 que tiene Galicia) disfrutarán ya de la tecnología 5G SA (Stand Alone), a más completa, estable y avanzada, que reduce al máximo a latencia (respuesta de conexión inmediata).

Se trata del 80 % de los ayuntamientos de la comunidad en los que se concentra tan sólo el 20 % de la población de Galicia, lo que da una idea de su dispersión y del que supone llegar hasta el último rincón de Galicia con esta tecnología de última generación. Así, por ejemplo, disponen ya de cobertura 5G SANA el municipio menos poblado de Galicia, Negueira de Muñiz (Lugo), con 215 habitantes, o lo de Larouco (Ourense), con poco más de 430.

El programa de ayudas UNICO 5G_Redes Activas, financiado por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea ‘NextGenerationEU’ (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno), prevé trabajos en Galicia en cerca de 1000 estaciones móviles, 100 de ellas de nueva construcción. Hasta ahora se avanzó ya en más de 630 emplazamientos y en más del 65 % de los municipios del plan, que se prevé que esté finalizado en primavera de 2026.

Después de la última convocatoria de ayudas, a finales de 2024, MasOrange fue la principal adjudicataria en Galicia, con un total de 70 millones de euros de inversión hasta finales de 2026, de los que 22,7M€ corresponden a la Coruña, 20,5 a Lugo, 17,6 a Ourense y 9,6 a Pontevedra. El objetivo, contribuir al desarrollo del rural gallego y situar la comunidad a la vanguardia en redes móviles de última generación.

Banda ancha con 5G hasta el último rincón de Galicia

Además, R es el primer operador que dota clientes sin fibra en Galicia de una solución 5G convergente fijo y móvil. De este modo, 296 municipios gallegos (A Coruña, 88; Lugo, 65; Ourense 83; Pontevedra, 60) ya disfrutan del servicio ‘Internet rural’, solución de banda ancha a través de 5G (con el “mambo Enseguida”) para ofrecerles alta velocidad y wifi 6 a las poblaciones de aldeas y lugares donde no es posible llevar la fibra óptica.

Cuando se completen los trabajos, 300.000 inmuebles dispersos por la orografía gallega disfrutarán de velocidades de hasta 1 Gbps y podrán hacer uso de múltiples dispositivos a la vez, trabajar en remoto o ver la televisión con la máxima calidad, con una experiencia muy similar a la opción óptima de la fibra y muy por delante de las conexiones por satélite. Aminorar la hendidura: compromiso de R con Galicia La buena marcha de los dos desarrollos (móvil 5G SA y ‘Internet rural’ para banda ancha con 5G) permitirá que, en breve, la práctica totalidad de los hogares y empresas gallegas cuenten con la conectividad móvil y fija más avanzada también en medio rural o en zonas de acceso complicado. Este balance, sumado a los porcentajes en el contexto urbano de Galicia, apunta a una cobertura total 5G del territorio a muy corto plazo.

La reducción de la brecha digital es uno de los grandes compromisos de R desde que comenzó su andadura hay más de dos décadas. El operador gallego mantuvo siempre —y refuerza ahora con MasOrange— su decidida apuesta por el desarrollo socioeconómico y tecnológico de Galicia, que se concretó en más de 2.300 millones de euros de inversión acumulada en el territorio a lo largo de su trayectoria.

De hecho, R es en Galicia la opción preferida por hogares y negocios, y el operador con mayor cobertura de banda ancha de la comunidad. Su red de fibra llega a más de 1,7 millones de hogares en los 313 municipios gallegos, donde puede disfrutar de su alta velocidad casi que la totalidad de la población. Activismo rural desde la tecnología y Galicia TIC Lo rural gallego, por lo tanto, ya no es espectador, sino protagonista de la revolución digital. Gracias al 5G de R y al legado de pilotos pioneros del grupo MasOrange con esta tecnología avanzada, aldeas y pequeñas localidades están liderando ya la transformación tecnológica de la comunidad gallega.

De esta coyuntura y de un futuro sin brecha digital habló hace unos días Alfredo Ramos, director de R y de MasOrange en Galicia, en el foro de referencia Galicia TIC, donde incidió en que “hablar de 5G UNICO Rural es hablar de igualdad de oportunidades, la base para que cualquier persona en Galicia pueda formarse, trabajar y emprender desde lo rural en condiciones similares a las ciudades”. En la misma línea Ramos explica que “para nuestros equipos el activismo rural es trabajar para que vivir y emprender en este entorno no sea una desventaja. Es poner la tecnología al servicio de las personas, del campo, de la industria agroalimentaria y de la sostenibilidad. Y también, facilitar que el talento quede o vuelva y que el rural esté en igualdad de condiciones para competir, crecer y liderar. Desde R y desde MasOrange, seguiremos apostando por un rural conectado, innovador y con futuro”.