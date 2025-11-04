Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Expulsan a tres alumnos de un colegio de Lugo por un nuevo caso de acoso escolar

Ep
04/11/2025 13:17
Acoso Escolar
El Ideal Gallego

Un centro escolar de Lugo ha expulsado a tres alumnos tras detectar un posible caso de acoso escolar contra otro compañero con diversidad funcional, tal y como ha confirmado la Consellería de Edudación a Europa Press.

Estas mismas fuentes, han detallado que en este colegio, totalmente privado, se activaron los mecanismos necesarios para solucionar una situación de acoso escolar detectada por el propio centro, que finalmente decidió expulsar a tres alumnos.

Ante estos hechos, la Xunta ha reiterado su "tolerancia cero" ante este tipo de conductas y ha apelado al "compromiso colectivo" frente a comportamientos "contrarios a la convivencia" para seguir actuando con "eficacia y diligencia ante cualquier caso que se produzca".

Te puede interesar

Pedro Sánchez y Carlos Mazón en el funeral de Estado por el primer aniversario de la dana

Sánchez y los ministros no acudirán a la comisión de investigación de la dana de Les Corts
EFE
Zona en la que se llevarán a cabo las actuaciones

El Ayuntamiento de Cambre actúa en la zona de A Barcala con un proyecto de aceras
Redacción
Reunión del Consello de Goberno de la UDC

La Universidad de A Coruña aparca la solicitud del grado y aboga por una descentralización de Medicina
Dani Sánchez
Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto

Culleredo acoge este sábado el XIV Festival de Outono de la Coral Fonte do Souto
Redacción