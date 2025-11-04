Expulsan a tres alumnos de un colegio de Lugo por un nuevo caso de acoso escolar

Acoso Escolar El Ideal Gallego

Un centro escolar de Lugo ha expulsado a tres alumnos tras detectar un posible caso de acoso escolar contra otro compañero con diversidad funcional, tal y como ha confirmado la Consellería de Edudación a Europa Press.

Estas mismas fuentes, han detallado que en este colegio, totalmente privado, se activaron los mecanismos necesarios para solucionar una situación de acoso escolar detectada por el propio centro, que finalmente decidió expulsar a tres alumnos.

Ante estos hechos, la Xunta ha reiterado su "tolerancia cero" ante este tipo de conductas y ha apelado al "compromiso colectivo" frente a comportamientos "contrarios a la convivencia" para seguir actuando con "eficacia y diligencia ante cualquier caso que se produzca".