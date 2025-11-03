La Xunta destina 21 millones a ayudas para programas de inclusión de entidades sociales

Las ayudas del departamento que dirige Fabiola García buscan facilitar el acceso al mercado laboral de inmigrantes Archivo El Ideal Gallego

El Gobierno gallego destinó 21 millones de euros, un 5,8% más que en la convocatoria anterior, a ayudas para financiar programas y servicios de inclusión llevadas a cabo por entidades sociales.

Según indicó la Xunta, el Diario Oficial de Galicia (DOG) en su edición de este lunes publicó la resolución de las ayudas, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027.

En esta línea, la convocatoria beneficia a 99 entidades sociales que desarrollarán 769 actuaciones de diferentes tipos relacionadas con el funcionamiento de centros de inclusión o emergencia social, el desarrollo de programas y actuaciones que favorezcan la integración y el acceso al mercado laboral de personas inmigrantes y otras en situación o riesgo de exclusión social.

Asimismo, la convocatoria potencia las medidas centradas en la atención a las personas sin hogar, con una línea de ayudas para apoyarlas y facilitar su inclusión residencial.

Con todo, las ayudas tendrán carácter plurianual para “responder a las necesidades de las entidades”, que de esta manera disponen de una mayor estabilidad en su planificación y programación, y también reducen su carga administrativa.

Según fuentes de la Consellería de Política Social, las ayudas de inclusión social son prestaciones económicas no periódicas que tienen como finalidad posibilitar o reforzar los procesos de inclusión social de las personas o familias valoradas técnicamente en situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social, así como atender las situaciones de grave emergencia de personas o familias vulnerables que puedan desencadenar un proceso de exclusión social.