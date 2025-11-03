Detenidas dos personas tras la desarticulación de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en A Estrada

Guardia Civil EFE

Dos personas han sido detenidas y un tercer varón está siendo investigado por la Guardia Civil tras desarticular un grupo criminal dedicado presuntamente al tráfico de cocaína en la localidad pontevedresa de A Estrada.

En concreto, tal como ha informado la Benemérita en un comunicado, la operación, denominada Atamán, supuso el arresto de un hombre, de 50 años de edad, como principal cabecilla de la organización, así como a su pareja, de 44 años, ambos vecinos de A Estrada. También se investiga a otro individuo de 38 años. Todos ellos con numerosos antecedentes por hechos similares.

Según la Guardia Civil, este grupo se dedicaba presuntamente a la comisión de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Así, fueron incautados casi 2,5 kilos de cocaína, dos vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

También durante el registro de un domicilio fueron hallados utensilios para la elaboración y distribución de sustancias estupefacientes.

"Los autores, a pesar de no tener actividad profesional ninguna, llevaban un alto nivel de vida, y a este punto de venta de droga acudían toxicómanos de toda la provincia", ha apuntado la Guardia Civil, indicando que los dos detenidos ya han pasado a disposición judicial este lunes, decretándose el ingreso en prisión del hombre.