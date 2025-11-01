Activado el plan invernal en carreteras gallegas con 450 profesionales y 103 quitanieves

El plan contará con 103 máquinas quitanieves. El Ideal Gallego

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco ha presidido esta mañana la firma del protocolo por el que se activa el plan invernal en los más de 2.500 kilómetros de red de carreteras de Estado en la comunidad gallega, que contará con 450 profesionales y 103 máquinas quitanieves.

El personal se compone de 252 conductores especializados en quitanieves y 87 encargados y técnicos, con el apoyo de 123 operarios más, que manejan este tipo de maquinaria.

Este plan incluye una provisión inicial de 20.000 toneladas de sal y 3.236.000 litros de salmuera, que se repondrán a medida que discurra la campaña invernal.

El ámbito de actuación de este protocolo abarca los 2.500 kilómetros que componen la red de carreteras estatales en Galicia, que incluyen autopistas (AP-9 y AP-53), autovías y carreteras convencionales, y el documento especifica tanto los procedimientos de actuación como los mecanismos de coordinación con la Xunta y las administraciones locales.

Según informa la Delegación del Gobierno, Blanco ha destacado que el Ejecutivo central está poniendo "todos los medios disponibles" para asegurar que las carreteras estatales "estén preparadas ante las condiciones meteorológicas más adversas", con el "esfuerzo e implicación" que esto supone, así como la coordinación y planificación necesarias.

El objetivo es conseguir "la máxima seguridad y confianza" para quien se desplace por las carreteras gallegas en los próximos meses, para lo que el plan establece la organización y los procedimientos de actuación de los servicios, medios y recursos de la Administración estatal disponibles ante a presencia de nieve u otras situaciones climáticas extremas.

Se trata de reducir en todo el posible el número de tramos con restricciones al tráfico y evitar las retenciones de vehículos o, en su caso, minimizar la duración de las mismas ante fenómenos climatológicos adversos.

A la reunión, aparte del delegado, asistió el general jefe de la XV zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias; el teniente coronel jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia, Antonio Hidalgo; el subjefe provincial de Tráfico de A Coruña, Adrián Pedreira; y el jefe provincial de la Demarcación de Carreteras del Estado en la provincia, Francisco Prego.