Galicia

Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Se sabe que iban a embarcar para participar en la campaña de róbalo

Efe
31/10/2025 11:49
Puerto de Walvis Bay
Puerto de Walvis Bay
Agencias

Tres marineros gallegos han muerto esta noche en Namibia en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados cuando se dirigían a puerto para embarcar.

Los tres iban en un taxi, cuyo conductor falleció también, según han confirmado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI).

Se sabe que los tres marineros iban a embarcar para participar en la campaña de róbalo, la merluza negra, pero de momento se desconoce en qué barco.

La carretera por la que se desplazaban está en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según las fuentes.

