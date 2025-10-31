La Xunta centra las cuentas de Turismo en preparar el Xacobeo e impulsar el crecimiento sostenible

Varios peregrinos se abrazan a su llegada a Santiago de Compostela Archivo El Ideal Gallego

El director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, defendió este viernes en el Parlamento los presupuestos que la Xunta destinará al departamento autonómico en el 2026, en concreto, más de 125,9 millones para afrontar “el crecimiento sostenible del turismo” y para preparar el Xacobeo 2027, mientras la oposición manifestó que las cuentas reflejan un “estancamiento” y “más de lo mismo”.

En su comparecencia en la Comisión tercera Economía, Facenda e Orzamentos, Merelles aseguró que estas cuentas marcan la primera mitad de la legislatura, con el objetivo de dar respuesta a “la realidad turística actual” y tratar de consolidar Galicia como un destino que “sabe crecer y que es capaz de repartir los beneficios que la actividad turística trae consigo en el territorio”.

Merelles señala que la partida destinada a esta materia asciende a un total de casi 126 millones de euros

Tras detallar las medidas del presente año, el director de Turismo explicó los objetivos para 2026, destacando un “salto cualitativo” con medidas como las nuevas ayudas para mejorar la eficiencia energética o nuevas infraestructuras, entre otras.

También puso en valor el “refuerzo en la internalización” en mercados como el europeo y el norteamericano, además de “afianzar la monitorización del destino con herramientas para mejorar la movilidad en lugares pequeños” a través de varias iniciativas como estudios para mejorar los accesos y flujos turísticos y ayudas para financiar proyectos que faciliten el tránsito más sostenible de viajeros y peregrinos.

En este punto, recordó que en el próximo quinquenio habrá dos años santos, 2027 y 2032, subrayando la “trascendencia” que tendrá esta circunstancia en la estrategia de la Xunta. Para el próximo Xacobeo señaló que buscan crear una base de promoción de Galicia “sólida” y que “consolide la imagen internacional” de la comunidad como destino “auténtico e innovador”.

Además, avanzó que en 2026 Turismo licitará un nuevo contrato bianual de mantenimiento de los caminos de Santiago por un valor anual de unos 18 millones de euros.

El objetivo, la conservación integral de los caminos, servicios de vigilancia, limpieza, obras de reparación y mantenimiento necesarios para que la ruta esté en unas condiciones “óptimas” de limpieza, seguridad y transitabilidad.

Por otro lado, apuntó que reeditarán iniciativas como los Conciertos del Xacobeo, además de incidir en el turismo deportivo y avanzar en el Plan de Seguridad Vial en el Camino de Santiago.

Las fiestas de Lugo

A continuación, la diputada del PSdeG Lara Méndez puso el foco en las partidas que Turismo destina a Lugo, en concreto, lamentó que fiestas como el Arde Lucus o el San Froilán, declaradas de interés turístico internacional y nacional, respectivamente, reciban cantidades “estrictamente necesarias” y “para cubrir el expediente”.

Al tiempo acusó a la portavoz del PP en Lugo, Elena Candia, de “repartir dinero a diestro y siniestro”. “La Axencia Galega de Turismo se está convirtiendo en la chequera de la señora Candia”, reprochó.

Asimismo, Méndez también lamentó que bajen las partidas para la promoción internacional y para seguridad en el Camino.

“Sin estrategia”, dice el BNG

Por su parte, Saleta Chao (BNG) se quejó de que las cuentas de Turismo para 2026 “constatan que la política de turismo del PP sigue estancada en lo mismo”, un modelo, dijo, “sin estrategia de desarrollo y visión de futuro”. Se trata, añadió, de “un modelo que cada vez más voces identifican como agotado”, relató.

Chao expuso que los presupuestos muestran un modelo turístico con “dependencia absoluta del Camino de Santiago y de la marca Xacobeo” y pidió a Merelles que “reconduzcan” esta política.

Además cuestionó el modelo de promoción, con “criterios opacos” y patrocinando proyectos que dan “una imagen cuestionable”. Por el contrario, el diputado popular Borja Verea defendió que “no hay un producto turístico que socialice mejor la riqueza que el Camino de Santiago”, reivindicando que el modelo gallego “funciona” y que está “mejorando todos los parámetros”.

De esta manera, el popular insistió en que se trata de “un éxito de todos” y, tras las críticas de la parlamentaria de la formación nacionalista, Verea cuestionó si el modelo que se quiere es el de la capital gallega; un modelo, a su juicio, “completamente enfrentado con la industria turística”.

En este punto, agradeció el “esfuerzo” del Ejecutivo autonómico por “mantener, blindar y mejorar” el modelo turístico que, ha reiterado, considera “un éxito colectivo”.