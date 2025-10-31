Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia es la tercera comunidad con peor calidad de vida, según el INE

Europa Press
31/10/2025 12:08
Bosque
EFE

Galicia es la tercera comunidad por la cola en calidad de vida, según el indicador de 2024 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

El Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) arroja 99,67 puntos en el caso de Galicia, dos puntos por debajo de la media española (101,47 puntos). Solo está por encima de Canarias (99,38) y Andalucía (99,54).

En el otro otro extremo, Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74) presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2024.

La media del país se eleva en 0,27 puntos respecto al año anterior, encadenando dos años seguidos de repuntes tras las caídas experimentadas desde el año 2020 por la pandemia del covid-19.

Galicia tiene los peores datos en experiencia general de vida, con 93,5 puntos, lejos de los 102,7 puntos de España. Ocio y relaciones sociales, así como gobernanza y derechos básicos son otras de las cuestiones en las que la comunidad gallega tiene de las peores notas del país.

Te puede interesar

Policía Nacional

Detenidos tres sospechosos por los robos en locales de A Coruña usando tapas de alcantarilla
Abel Peña
Stranger Things

El mes más esperado para los seguidores de 'Stranger Things': en noviembre llega la quinta y última temporada
EFE
Alberto Pazos

El PPdeG acusa a la Universidad de "ofender" a los coruñeses al cambiar la bandera de España por la de Palestina
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Alcoa abre la posibilidad en San Cibrao de vender la fábrica de aluminio
EP