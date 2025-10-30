Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda ve "inexplicable" que el TSXG anule un nuevo parque eólico: "Busca otro argumento para contradecir al Supremo"

Ep
30/10/2025 13:22
Eólicos
Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado de "inexplicable" la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula un parque eólico en Mazaricos, A Coruña, por motivos ambientales, la primera tras las resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que dio la razón al Gobierno gallego en la tramitación de proyectos renovables.

Después de que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, avanzase que recurrirán el fallo, a preguntas de los periodistas, en un acto en la ciudad herculina, el titular del Ejecutivo autonómico ha insistido en las sentencias del Supremo y los argumentos del Tribunal europeo frente a la tesis defendida por el gallego.

"Inexplicablemente busca otro argumento para seguir contradiciendo lo que dijo el Supremo y lo que dijo el Tribunal europeo a requerimiento del TSXG". "Es difícil de entender, lo vamos a recurrir", ha ratificado.

Por otra parte, ha sostenido que es el "único de los tribunales superiores que está siguiendo ese criterio, está suponiendo que todas las oportunidades de energía renovable se estén perdiendo y que suponga un parón", ha remarcado.

Además, Rueda ha manifestado que no puede entender "que siga ignorando y buscando nuevos argumentos para decir lo de siempre" frente a los criterios del Tribunal Supremo y el europeo.

"Las consecuencias de esta situación son perjudiciales, las ventajas las están aprovechando en otros lugares", ha lamentado el presidente de la Xunta.

Te puede interesar

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, este mércores, durante a súa intervención no Parlamento de Galicia

Rueda, sobre la posibilidad de que A Coruña tenga facultad de Medicina: "Espero que lleguen a un acuerdo"
EP
Atraco en el bar Five

Utilizan la tapa de una alcantarilla para destrozar la fachada de un bar de A Coruña
Guillermo Parga
El ideal gallego

El actor Johnny Depp dona 65.000 dólares a una asociación musical afectada por la dana
EP
El grupo municipal del PSOE; durante el último pleno

El Gobierno local de A Coruña lleva las ordenanzas fiscales al pleno del próximo jueves
Abel Peña