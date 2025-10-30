Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Gadis impulsa o talento coa entrega de 12.000 libros de microrrelatos

Este venres, 31 de outubro e ata fin de existencias, entregaranse 12.000 libros de microrrelatos en todos os Supermercados Gadis de Galicia e Castela e León

Redacción
30/10/2025 13:30
Libro de microrrelatos de Gadis
Libro de microrrelatos de Gadis
Cedida

Gadis publicou un libro que recompila os 90 microrrelatos finalistas e premiados, seleccionados entre os 2.585 que participaron no seu xa tradicional concurso, que este ano alcanzou a sexta edición e obtivo un novo récord de participación. A cadea de supermercados editou un total de 12.000 exemplares que, co título “O destino”, repartiranse de forma gratuíta en todos os puntos de venda de Galicia e Castela e León ata esgotar existencias este venres, 31 de outubro. 

Gadis reforza o seu compromiso coa promoción do talento emerxente, a creatividade e a difusión cultural. Nestas seis edicións, o concurso de microrrelatos reuniu a unha diversidade de autores, tanto pola súa orixe como pola disparidade de idades, converténdose en punto de encontro interxeracional. Este ano, os textos proceden de 31 provincias distintas. A idade dos participantes oscila entre os 14 e 92 anos. 

Con esta acción, Gadis busca celebrar a cultura e fomentar o hábito de lectura entre os seus clientes, ademais de dar visibilidade ao talento dos finalistas ofrecendo relatos de menos de cen palabras que enganchan desde a primeira liña. As historias abarcan diferentes xéneros nunha demostración de que a brevidade tamén pode resultar moi expresiva.

O libro editouse en formato peto, pensado para facilitar a súa lectura, e tamén está dispoñible en versión dixital co obxectivo de chegar a máis persoas. Pode descargarse en http://www.gadismicrorrelatos.com/. 

Apoio á industria editorial

Esta acción é un exemplo máis do compromiso de Gadis coa cultura, recollido no seu programa de Responsabilidade Social Corporativa e que lle levou a publicar máis de 500.000 libros.

Te puede interesar

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, este mércores, durante a súa intervención no Parlamento de Galicia

Rueda, sobre la posibilidad de que A Coruña tenga facultad de Medicina: "Espero que lleguen a un acuerdo"
EP
Atraco en el bar Five

Utilizan la tapa de una alcantarilla para destrozar la fachada de un bar de A Coruña
Guillermo Parga
El ideal gallego

El actor Johnny Depp dona 65.000 dólares a una asociación musical afectada por la dana
EP
El grupo municipal del PSOE; durante el último pleno

El Gobierno local de A Coruña lleva las ordenanzas fiscales al pleno del próximo jueves
Abel Peña