Alfonso Rueda considera “inexplicable” que el TSXG anule un nuevo parque eólico

Aerogeneradores en el parque eólico ourensano de Esgos Archivo El Ideal Gallego

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, calificó este jueves de “inexplicable” la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula un parque eólico en el municipio coruñés e Mazaricos por motivos ambientales, la primera tras las resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dio la razón al Gobierno autonómico en la tramitación de proyectos renovables.

Después de que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, avanzase que recurrirán el fallo, a preguntas de los periodistas, en un acto en la ciudad herculina, el titular del Ejecutivo autonómico insistió en las sentencias del Tribunal Supremo y los argumentos del Tribunal europeo frente a la tesis defendida por el gallego.

“Inexplicablemente busca otro argumento para seguir contradiciendo lo que dijo el Supremo y lo que dijo el Tribunal europeo a requerimiento del TSXG”. “Es difícil de entender, lo vamos a recurrir”, ratificó.

Por otra parte, Rueda sostuvo que es el “único de los tribunales superiores que está siguiendo ese criterio, está suponiendo que todas las oportunidades de energía renovable se estén perdiendo y que suponga un parón”, remarcó el mandatario autonómico.

Además, Alfonso Rueda manifestó que no puede entender “que continúe ignorando y buscando nuevos argumentos para decir lo de siempre” frente a los criterios del Tribunal Supremo y el TJUE.

“Las consecuencias de esta situación son perjudiciales, las ventajas las están aprovechando en otros lugares”, añadió lamentándose el presidente de la Xunta de Galicia.