El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Alfonso Rueda, ante las peticiones de dimisión a Mazón: "Cualquier responsable público tiene que dar explicaciones"

Ep
30/10/2025 13:16
Rueda, tras la reunión del Consello de esta mañana
Rueda, presidente de la Xunta
Lavandeira Jr. (EFE)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado, al ser preguntado sobre los abucheos con peticiones de dimisión al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y si este debería dimitir y comparecer de forma voluntaria ante la jueza que lleva el caso por las consecuencias de la dana, que "cualquier responsable público tiene que dar explicaciones".

En un acto en A Coruña, y tras su asistencia al funeral de Estado por las 237 víctimas mortales, en el aniversario de la tragedia, ha asegurado que fue un momento de "mucha emoción" y para "acompañar" a los familiares, atribuyendo a una "parte de los que estaban allí" los reproches al presidente valenciano.

"Mazón consideró que debía estar allí y algunas víctimas decidieron expresarse, hay que quedarse con que era necesario ese acto, me alegro de haber estado pese a los momentos de tensión", ha aseverado al ser cuestionado por los que criticaron la presencia del dirigente popular y compañero de partido.

Cuestionado si cree que Mazón debe dimitir, ha indicado que este ha hablado "desde el principio de que su empeño es la reconstrucción y espero que por el bien de los valencianos eso vaya a buen puerto y se consiga una reconstrucción muy necesaria, Mazón ahora está haciendo su trabajo".

Mientras no se ha pronunciado si debe comparecer en la jueza y si él lo haría en caso de encontrarse en ese caso. "No me puedo poner en una situación en la que no estoy", ha recalcado para, haciendo suyas las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, incidir en que "siempre hay que dar las explicaciones oportunas".

"Cualquier responsable público tiene que hacerlo, pero no puedo ponerme en una situación en que no conozco las circunstancias", ha insistido.

