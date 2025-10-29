Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Cuatro mujeres investigadas por robar cientos de metros de cable de cobre del aeródromo de Rozas, en Lugo

Agencias
29/10/2025 18:05

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Wire', ha informado de que están investigadas cuatro vecinas de Lugo, con edades comprendidas entre los 38 y 46 años, de edad como supuestas autoras de los delitos de hurto, daños y pertenencia a organización criminal, por sustraer cientos de metros de cable del aeródromo de Rozas.

Los hechos se iniciaron el pasado mes de septiembre tras tener conocimiento de la rotura de la valla perimetral del aeródromo de Rozas, titularidad del Ministerio de Defensa, desconociendo los motivos y los presuntos autores del hecho delictivo.

Según el relato de la Guardia Civil, empezó una investigación por parte del Pacprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo para la localización e identificación de los responsables, instalando dispositivos y realizando vigilancias discretas y aleatorias en la zona.

Tras unos días de operativo, se logró identificar a las presuntas autoras, las cuales tienen antecedentes por hechos similares, siendo captadas por los dispositivos instalados accediendo al interior del recinto a través del corte practicado en la valla perimetral, saliendo pasados unos minutos arrastrando el cableado sustraído y perdiéndose en la maleza existente en el exterior, siendo perfectamente identificadas a través de las imágenes de los videos obtenidos.

Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial.

Te puede interesar

El ideal gallego

Los expertos piden calma ante las velutinas, que han matado a tres personas en Galicia en quince días
Agencias
Unas amigas se lo pasan en grande en Halloween 2024

El Ayuntamiento de A Coruña permitirá que las criaturas de la noche bailen hasta entrada la mañana
Guillermo Parga
Bandera de Palestina en el Rectorado

La Universidad de A Coruña sustituye la bandera española por la palestina en su Rectorado
Abel Peña
El ideal gallego

Juan Carlos I visitará Sanxenxo el mismo día que publica sus memorias en Francia
Agencias