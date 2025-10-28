O Supremo obriga a Audasa a devolver as peaxes cobradas na AP-9 durante as obras de ampliación de Rande
O Alto Tribunal confirma a sentenza de primeira instancia do Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra
O Tribunal Supremo volveu cambiar as tórnalas no caso das peaxes que a concesionaria da Autoestrada do Atlántico (AP-9) –Audasa– cobrou, entre o mes de febreiro de 2015 e o mes de xuño de 2018, a pesar dos atascos reiterados que causaron as obras de ampliación da ponte de Rande, que atravesa a ría de Vigo, en Pontevedra.
O Alto Tribunal, nunha sentenza que se publicou este martes, estimou o recurso presentado pola Fiscalía e obriga a Audasa a devolver as peaxes cobradas aos usuarios da Autoestrada do Atlántico, que conecta as cidades de A Coruña e Vigo e é unha das infraestrutura vitais da comunidade galega, afectados polas 81 incidencias durante estas obras.
Audiencia provincial
Os maxistrados da Sala do Civil do Tribunal Supremo revogan desta maneira a sentenza dictada pola Audiencia de Pontevedra que dera a razón á compañía, despois de que esta recorrese o fallo do Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra que tamén avalaba a devolución desas peaxes cobradas durante a realización das obras en Rande.
O Supremo, por tanto, confirmou integramente a sentenza de primeira instancia, que ademais de considerar “abusiva” a actuación de Audasa, ordenáballe a devolución a todos os consumidores das cantidades “indebidamente pagas”.
Retencións
As obras na ponte de Rande, subliñan os xuíces na súa resolución, causaron máis de 200 retencións, das cales 81 foron de “especial relevancia”, a pesar do cal a concesionaria mentres se estenderon estes traballos “non reduciu o importe da peaxe”.
Coinciden, do mesmo xeito que o tribunal de primeira instancia, en que a demandada incumpriu coas súas obrigacións con respecto á prestación “correcta” do servizo, provocando un “desequilibrio” e unha “falta de reciprocidade” cos usuarios que abonaban o canon.
Proporcionar información
A concesionaria da Autoestrada do Atlántico estaba obrigada, segundo o Tribunal Supremo, a proporcionar aos usuarios da vía información sobre os atascos coa “antelación suficiente” para que puidesen adoptar “libremente” a decisión de circular ou non pola mesma.
“De igual modo, ao cobrar a peaxe íntegra a pesar de non poder decidir os usuarios se utilizar ou non a autoestrada e ao non garantir Audasa a circulación rápida e fluída, limitouse o dereito dos usuarios para poder obter unha exención ou redución do prezo”, engaden os maxistrados.
Os usuarios, continúa a sentenza do Alto Tribunal, “non consentiron a práctica de cobrarlles integramente a peaxe a pesar da defectuosa prestación do servizo, porque non tiveron a facultade de decidir, ao non dispoñer da información pertinente sobre a incidencia do tráfico”.
A Sala do Civil do Tribunal Supremo non acepta, por outra banda, que se obrigue a adoptar a mesma decisión en calquera autoestrada xestionada por esta mesma concesionaria, porque a demanda vai referida “especificamente” ás obras realizadas na autoestrada galega.