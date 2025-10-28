La Xunta remitirá a la UE sus ideas para el plan del clima ante la “dejadez” del Gobierno

Los conselleiros Vázquez, Calvo y Allegue, este martes, en rueda de prensa en San Caetano Efe

Tres conselleiros de la Xunta de Galicia –Diego Calvo (Presidencia), Ángeles Vázquez (Medio Ambiente) y María Martínez Allegue (Vivenda)– denunciaron que el Gobierno central “incumplió” el plazo para presentar ante la Comisión Europea (CE) las propuestas para acceder a casi 7.000 millones de euros del fondo social del clima.

Así, en respuesta ante su “incompetencia y dejadez”, la Xunta remitirá directamente a Europa sus propuestas. Los conselleiros revelaron una respuesta a una consulta del Gobierno gallego por parte de la directora de Mercados Europeos e Internacionales del Carbono, Beatriz Yordi, que certifica este incumplimiento.

“Como menciona en su carta, los Estados miembro deberían haber presentado a la Comisión su plan social para el clima a más tardar el 30 de junio de 2025. España no ha presentado oficialmente todavía su Plan Social para el Clima a la Comisión Europea”, recoge el escrito.

“Máxima preocupación”

En una coyuntura en la que la Xunta había avanzado que presentaría casi 60 proyectos por importe de alrededor de 2.000 millones de euros para optar a los fondos del plan social por el clima, los tres conselleiros incidieron en que la sensación es de “máxima preocupación” y explicaron que se dirigieron a la CE ante la ausencia de “información” por parte del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

La primera en intervenir fue la responsable de Medio Ambiente, quien insistió en la relevancia de los objetivos de los planes sociales por el clima, llamados a establecer ayudas temporales y directas a la renta y medidas e inversiones que permitan reducir la dependencia de los combustibles fósiles de los usuarios de los distintos medios de transporte, microempresas y hogares vulnerables.

Calvo, Vázquez y Allegue expresan su preocupación mientras buscan “nuevas fuentes de financiación”

Vázquez critico la actitud del Ejecutivo central y su falta de información. “Desconocemos si va de sobrado o si hay una auténtica dejadez de funciones y les da lo mismo lo que pueda pasar y ese pacto por el cambio climático es una pantalla sin ningún fondo. Nosotros sí creemos en el clima y en la neutralidad climática y es imposible llegar si no hay fondos”, avisó.

A renglón seguido, y como titular del área con la que estarían vinculados los proyectos gallegos que acumularían la mayor cuantía (unos 1.460 millones), Allegue lamentó esta muestra más “de inoperatividad e incompetencia de un Gobierno central” al que la Xunta ve incapaz de “gestionar” de acuerdo con sus responsabilidades.

También Calvo manifestó su preocupación y defendió que la Xunta “busca nuevas fuentes de financiación” para acometer sus proyectos y aprovechó para incidir, en la línea con la “queja” plasmada la semana pasada por la delegación española del Comité de las Regiones, en que el Ejecutivo central no actúa con los parámetros de cogobernanza que pide la Unión Europea.