Galicia

La Deputación premiará la excelencia turística en A Coruña con la segunda edición de sus galardones

Redacción
28/10/2025 20:09
Los Premios Turismo de la Diputación de A Coruña

La Deputación de A Coruña ha abierto la convocatoria de la segunda edición de los Premios de Turismo, unos galardones destinados a reconocer el trabajo de personas, empresas y entidades que desarrollan su actividad en la provincia y que destacan por su trayectoria, innovación, sostenibilidad o por contribuir a un modelo turístico diferenciador y de calidad en el territorio coruñés.

El certamen contará con cinco categorías que premiarán la innovación y sostenibilidad turística, la puesta en valor de la autenticidad del territorio, los proyectos emergentes, las iniciativas enogastronómicas y el reconocimiento a toda una vida dedicada al turismo.

Los galardones, de carácter honorífico, se entregarán en una gala organizada por el departamento de Turismo provincial, que tendrá lugar el 27 de noviembre en A Coruña.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre, y las propuestas deberán formalizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación (plataforma SUBTEL). Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 22 de octubre.

