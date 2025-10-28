La artesanía gallega conquista la cocina española

Un artesano elabora una pieza de cerámica Artesanía gallega

Las mesas más prestigiosas de la gastronomía española están adoptando un nuevo ingrediente secreto: la artesanía gallega. De los talleres de Santiago, Vigo o Lugo salen piezas únicas de cerámica, madera o vidrio que acompañan los menús de chefs tan reconocidos como David Muñoz o Dani García, en un maridaje perfecto entre el arte manuel y la cocina de vanguardia.

En estos templos del sabor, cada plato se convierte en una experiencia total. No solo por lo que se come, sino también por cómo se presenta. En los talleres gallegos, las manos expertas moldean bandejas, cuencos o soportes que transforman la mesa en un escenario. Son piezas hechas con la misma dedicación con la que los cocineros crean sus menús degustación.

Piezas de la colección Artesanía de Galicia Artesanía de Galicia

Más de cincuenta talleres no industriales gallegos trabajan actualmente para algunos de los nombres más importantes de la restauración nacional. La iniciativa “Artesanía no Prato”, que puede visitarse en la Casa de Galicia en Madrid hasta el 30 de octubre, muestra ese diálogo entre tradición y modernidad, entre oficio y cocina de autor.

El proyecto, nacido en 2013, ha logrado consolidarse como un referente que mantiene vivos los oficios tradicionales, demostrando que la autenticidad y la identidad local pueden ir de la mano de la innovación culinaria.

En Santiago de Compostela, el taller Sangiovanni Lorenzo es un ejemplo de ese trabajo minucioso y familiar que ha conquistado a cocineros de renombre. Sus piezas de madera, personalizadas y exclusivas, forman parte del paisaje visual de restaurantes como Diverxo o Bibo.

También desde Vigo, la artesana Ana Tenorio crea vajillas a medida que hoy lucen en los platos de David Muñoz, convirtiendo la presentación en una extensión del propio concepto gastronómico

Integrantes del taller Sangiovanni Lorenzo Instagram @sangiovanni_lorenzo

Para Luis Ramos, director de la Casa de Galicia en Madrid, esta exposición es “parte de un proyecto apasionante” que demuestra que la excelencia no depende solo de la materia prima, sino también de la forma en que se muestra.

Después de más de una década de éxito, “Artesanía no Prato” sigue creciendo y confirmando que, en la mesa, la diferencia está en los detalles. Galicia ha encontrado la manera de convertir sus oficios en una marca de identidad contemporánea: sus manos artesanas están moldeando el futuro de la alta gastronomía.