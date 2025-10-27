El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Lavandeira Jr (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado la "improvisación" de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre los centros de acogida de menores y su anuncio de que el Gobierno prepara un decreto para establecer un máximo de capacidad de 10 a 15 personas.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, Rueda ha considerado que no pueden "tomarse en serio" las declaraciones de la ministra en este sentido porque lo que ha hecho hasta este momento es "improvisar" y llevar todo el reparto de menores migrantes no acompañados a las comunidades "a hechos consumados".

A su juicio, ahora incluso empiezan a poner condiciones desde el Gobierno central que "ni ellos mismos cumplen" porque "tienen más de mil menores con los que no supieron ni qué hacer" y ahora el límite de 15 menores por centro supondría "tener que cerrar" muchos de los que superan esta cifra y que están "funcionando de manera adecuada".

Así que considera que es una medida que se plantea sin tener otros criterios que "la improvisación" y la falta de comunicación con las comunidades autónomas, cuando lo importante es "atender bien a los menores" independientemente del número de plazas de los centros de acogimiento.

Rueda ha asegurado que Galicia no se niega a acoger a menores migrantes, pero ha vuelto a reclamar "financiación" y "previsión" por parte del Gobierno central.

Rego ha acusado este fin de semana, en una entrevista en Cadena SER Galicia, al PP y la Xunta de impulsar una política de "segregación y criminalización" contra estos menores al proponer un centro específico para ellos en Monforte de Lemos (Lugo), con unas 80 plazas.

Y ha avanzado que el Gobierno prepara un decreto para ordenar el sistema de acogida y limitar hasta un máximo de 10 o 15 menores la capacidad de los centros.