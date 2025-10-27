La Xunta cifra en 2.985 las viviendas públicas en marcha

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, este lunes, en su comparecencia en el Parlamento gallego Lavandeira Jr (Efe)

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, cifró en 2.985 las viviendas públicas “iniciadas” en diferentes fases de las 4.000 comprometidas para 2028, un millar de las cuales “ya” están en construcción.

Avanzó que en 2026 comenzarán a entregarse los primeros hogares realizados en la legislatura. De este modo, citó a Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense, A Coruña, Santiago, Ferrol, Mos y Vilagarcía como los lugares en los que se avanza en esas casi 3.000 viviendas en marcha.

Así lo expuso en su comparecencia en el Parlamento gallego para dar cuenta de las líneas de su departamento para 2026. En la presentación de las cuentas hace unos días por el conselleiro de Facenda, los presupuestos de este departamento eran de 518,3 millones (+1%).

Sin embargo, la conselleira elevó esa cifra a 560 millones para 2026. Martínez Allegue señaló que se persiguen objetivos como “brindar más y mejores oportunidades de vivienda”, realizar infraestructuras “vanguardistas”, así como apostar por una ordenación del territorio “adecuada a la comunidad”.

Entre otras partidas, las políticas de vivienda contarán con 350 millones, de los cuales 163 millones irán para construcción de vivienda nueva (+635).

La sociedad pública de vivienda (Vipugal) contará con 77,8 millones –con 1.777 hogares en marcha– y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) tendrá 269,6 millones (+22%) –apuntó que solo el 17% de ellos provienen de fondos finalistas estatales–.

El programa Fogar Vivo, de movilización de inmuebles vacíos, triplica la partida y alcanza 2,6 millones en 2026 –recibió más de 300 solicitudes en 2025–.

De tal forma, la conselleira dio cuenta nuevas medidas para 2026 como la compra de bajos para la conversión en viviendas en régimen de alquiler social, que serán de carácter permanente y garantiza que en condiciones “dignas”.

Cuenta con más de dos millones en 2026 en una partida plurianual de cinco millones. También valora medidas como: el derecho de tanteo que tendrá el IGVS para la compra de viviendas protegidas que salgan a la venta; permitir edificar un 20% más en suelo urbano en el que al menos el 60% de vivienda que se haga sea protegida –“no se trata solamente de construir por la Xunta”, justificó–; unido a la modificación normativa que permitirá construir vivienda protegida y alojamientos compartidos en suelos dotacionales en desuso.

Además, el Fondo de Cooperación para ayudar a los ayuntamientos a financiar la construcción de vivienda protegida, urbanizar suelo o adquirir tendrá diez millones.