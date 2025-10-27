Galicia amplía o cribado de cancro de pulmón e citará a 49.000 persoas
O programa piloto do Servizo Galego de Saúde supón unha extensión do xa realizado na área sanitaria da Coruña
O Servizo Galego de Saúde (Sergas) procedeu a citar desde oeste luns e ata este martes a 49.000 persoas de entre 55 e 74 anos para participar en probas piloto de cribado cancro de pulmón en todas as áreas sanitarias.
Este programa piloto, que supón unha extensión do xa realizado na área sanitaria da Coruña, diríxese a persoas que fumen habitualmente ou que deixasen de facelo no últimos dez anos ás que se convocará, por SMS ou por correo, para realizarlles un TAC e se se detecta algunha anomalía activarase a vía rápida para o resto de probas.
O presidente galego, Alfonso Rueda, explicou, na súa comparecencia tras o Consello da Xunta, que se estas probas piloto en todas as áreas sanitarias funcionan eficazmente, a Consellería de Sanidade avaliará a posibilidade de incluír este cribado na carteira de servizos xerais.
Con respecto ao programa piloto de cancro de pulmón que se realizou na área sanitaria da Coruña, Rueda explicou que se convidou a 273 persoas a participar, das que o 72% acudiu á cita e detectáronse “cinco casos de cancro, o 60% en fase inicial”, á parte de que descubriron outros problemas de saúde “en case un terzo” dos pacientes.
Rueda tamén anunciou o inicio da consulta pública do anteproxecto de lei de administración ambiental simplificada, para simplificar as tramitacións de proxectos ao reducir as duplicidades e eliminar algúns trámites.
Entre as novidades que contempla está a de integrar nun único proceso algúns trámites da administración local e a autonómica, crear un novo instrumento de tramitación para as industrias consideradas de baixo impacto ambiental, ou poñer en marcha unha plataforma para poder presentar toda a documentación en liña.
Ademais, no Consello abordáronse as axudas aos municipios para compensar os danos derivados da vaga de lumes deste pasado verán, para o que se remitirá a 46 concellos os convenios que se asinará con cada un deles por unha contía global de cinco millóns de euros.
O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, informou de que a maioría desta partida será para investimentos, con 4,1 millóns de euros, dos que 1,5 corresponden a este ano e o resto son para xustificar ao longo de 2026; ao que se suman 900.000 euros en gastos correntes.
Dos concellos que solicitaron axudas para investimentos a maioría son de Ourense (31), pois foi a provincia máis afectada polo lume; aínda que tamén hai cinco en Pontevedra e tres na Coruña e en Lugo.
As axudas cubrirán os gastos polas actuacións dos concellos nos incendios, compensarán os danos en bens e infraestruturas municipais e resarcirán aos veciños aos que se pediu colaboración.