"Ela si que ten falta dunha bomba na cona": Paula Prado denuncia el ataque en redes del número 4 del BNG en las europeas
La secretaria xeral del PPdeG critica las palabras de Rogelio Santos Queiruga
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha denunciado este domingo un ataque en redes sociales por parte de Rogelio Santos Queiruga, número 4 en la lista del BNG en las elecciones europeas de 2024, en el que este llega a decir que le hace falta una bomba -mediante un emoticono- en su zona íntima.
Santos Queiruga, marinero y divulgador, reaccionó con exabruptos a través de su cuenta de X, en la que tiene más de 21.500 seguidores, a un mensaje previo de Prado.
En su publicación, la secretaria xeral de los populares gallegos se preguntaba "para qué se reunieron el BNG y los herederos de ETA en el País Vasco" y ella misma respondía que "para traer a la kale borroka a Galicia", texto que completó con los emoticonos de la bomba y la explosión.
A raíz de ese texto, Queiruga publicó que siente "asco" por Prado y que le parece "gravísimo" lo que ella hace sin que nadie le diga nada, al tiempo que la calificaba de "frívola, venenosa" y "mala persona".
Pero no se quedó ahí, ya que en sus respuestas a otros usuarios de X llegó a justificar su reacción y señaló que "muchas señoras de este país le dirían a Paula Prado que ella sí que tiene falta" de una bomba, a través del emoticono, en su zona íntima.
"¿Sabes lo que quiere decir esa expresión en un registro coloquial, que es a lo que yo me refiero?", interpeló Santos Queiruga en ese mismo mensaje, en el que acabó criticando a Prado por "hablar sin prestar atención al buen juicio".
En su denuncia, también a través de las redes sociales, la secretaria xeral del PPdeG ha rescatado la frase de "ella sí que tiene falta" de una bomba en su zona íntima e insta al BNG a "prescindir para siempre de este divulgador de odio y violencia", al tiempo que recuerda que fue el número 4 de la candidatura de los nacionalistas a las elecciones europeas.
"Pero el comunismo del BNG consiste precisamente en eso: intentar silenciar y poner en la diana a quienes no piensan como ellos. Y por eso me echan sus hordas", ha concluido Prado en su mensaje.