"Ela si que ten falta dunha bomba na cona": Paula Prado denuncia el ataque en redes del número 4 del BNG en las europeas

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha denunciado este domingo un ataque en redes sociales por parte de Rogelio Santos Queiruga, número 4 en la lista del BNG en las elecciones europeas de 2024, en el que este llega a decir que le hace falta una bomba -mediante un emoticono- en su zona íntima.

Santos Queiruga, marinero y divulgador, reaccionó con exabruptos a través de su cuenta de X, en la que tiene más de 21.500 seguidores, a un mensaje previo de Prado.

En su publicación, la secretaria xeral de los populares gallegos se preguntaba "para qué se reunieron el BNG y los herederos de ETA en el País Vasco" y ella misma respondía que "para traer a la kale borroka a Galicia", texto que completó con los emoticonos de la bomba y la explosión.

A raíz de ese texto, Queiruga publicó que siente "asco" por Prado y que le parece "gravísimo" lo que ella hace sin que nadie le diga nada, al tiempo que la calificaba de "frívola, venenosa" y "mala persona".

Pero no se quedó ahí, ya que en sus respuestas a otros usuarios de X llegó a justificar su reacción y señaló que "muchas señoras de este país le dirían a Paula Prado que ella sí que tiene falta" de una bomba, a través del emoticono, en su zona íntima.

"¿Sabes lo que quiere decir esa expresión en un registro coloquial, que es a lo que yo me refiero?", interpeló Santos Queiruga en ese mismo mensaje, en el que acabó criticando a Prado por "hablar sin prestar atención al buen juicio".

En su denuncia, también a través de las redes sociales, la secretaria xeral del PPdeG ha rescatado la frase de "ella sí que tiene falta" de una bomba en su zona íntima e insta al BNG a "prescindir para siempre de este divulgador de odio y violencia", al tiempo que recuerda que fue el número 4 de la candidatura de los nacionalistas a las elecciones europeas.

"Pero el comunismo del BNG consiste precisamente en eso: intentar silenciar y poner en la diana a quienes no piensan como ellos. Y por eso me echan sus hordas", ha concluido Prado en su mensaje.