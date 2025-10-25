Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo

Ep
25/10/2025 13:58
Intervención de la Guardia Civil en un accidente de tráfico
GUARDIA CIVIL

Un joven de 23 años falleció este sábado y una persona resultó herida tras una salida de vía por el margen izquierdo y posterior vuelco del vehículo en Lugo.

El suceso se produjo minutos antes de las 11.00 horas de esta jornada en el punto kilométrico 7,500 de la LU-P-2902, que une Lugo con el puente de Ombreiro.

A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo, un Peugeot 307, resultó herido y fue trasladado por los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, y el copiloto perdió la vida.

Hasta el punto también se desplazó la Guardia Civil de Tráfico.

