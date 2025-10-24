Mi cuenta

Galicia

Xunta e CEG esixen a gratuidade da AP-9 e reunirse con Transportes

Allegue tacha as emendas socialistas de “tomadura de pelo” e di que “desvirtúan” a posibilidade do traspaso da vía

Ep
24/10/2025 22:21
O presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, e a Conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, este venres, na súa reunión en Santiago
Xoán Rey (Efe)

A Consellería de Vivenda e Infraestruturas, a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e Fegatramer solicitarán a próxima semana unha reunión co Ministerio de Transportes para esixir a transferencia da autoestrada AP-9, despois de que esta semana coñecéranse as emendas á proposición de lei de transferencia desta vía do Partido Socialista (PSOE).

 Tras manter unha reunión en San Caetano, a responsable autonómica de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mostrou a súa “sorpresa” polas emendas dos socialistas, que considera “unha tomadura de pelo” e que cre que “desvirtúan a posibilidade desa transferencia”.

 Así mesmo, a conselleira asegurou que todas as partes implicadas coinciden en que “se está ninguneando a Galicia”, xa que se trata de “unha infraestrutura fundamental” para a comunidade e para a competitividade do sector económico.

 Do mesmo xeito, o presidente da patronal galega, Juan Manuel Vieites, explicou que as empresas seguen reclamando a gratuidade e a transferencia desta vía porque “é fundamental” e, ademais, “está a facerse noutros lugares de España”.

 Nesta liña, defendeu que Galicia “fixo os seus deberes” e “presentou os custos e a folla de roteiro para chegar a bo porto”, polo que Vieites considerou que a reunión que reclaman é “fundamental” para solicitar “conxuntamente” esta demanda. “A unión fai a forza”, aseverou.

Argumentas socialistas

Doutra banda, cuestionada polos argumentos do PSOE nos que incide en que o importante é que os condutores non paguen as peaxes, a conselleira insistiu en que Galicia “leva 16 anos solicitando a transferencia” e que “foi aprobado por unanimidade por todas as forzas, incluído o PSdeG”.

 “Non entendemos esa dobre vara de medir”, lamentou. Á súa vez, destacou que as emendas dos socialistas deixan a Galicia “como un mero informante”, cuxos informes “non serán vinculantes en ningún caso”, polo que volveu a insistir en que se trata de “unha tomadura de pelo”.

 “Penso que Besteiro debe defender aos galegos e se realmente quere esa gratuidade o que ten que facer é proceder ao rescate, que é o que estamos a pedir”, aseverou. 

Por último, Allegue defendeu esta solicitude conxunta tendo en conta que o Ministerio “non atende ao Executivo galego nin ao Parlamento”, polo que afirmou que espera que deste xeito o ministro Óscar Puente si reciba á comunidade, lembrando que esta é a oitava reunión que demandan. 

