El Parlamento reclama al Gobierno central una base de las BRIF para combatir el fuego

Efectivos de las BRIF este pasado verano en Carballeda de Valdeorras Archivo El Ideal Gallego

El Parlamento gallego aprobó, por unanimidad, a propuesta del PPdeG, una iniciativa en la que reclama al Gobierno central la creación de una nueva Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) con base en Galicia.

Esta petición busca mejorar el dispositivo de prevención y lucha contra los fuegos, así como “poner fin a la situación de discriminación que se produce con la actual distribución de las bases por el territorio”.

El diputado popular Ángel Rodríguez explicó que las BRIF son unidades helitransportadas compuestas por personal altamente especializado en la extinción.

Estas unidades fueron creadas en 1992 tras los grandes incendios ocurridos en España en aquellos años. Rodríguez advirtió de que la zona noroeste es la más afectada por los incendios en España y subrayó las especiales condiciones de Galicia para albergar esta nueva BRIF, como los períodos con circunstancias meteorológicas extremas; las muy altas intensidades y velocidades de propagación de los incendios; la dispersión de la población; la simultaneidad de muchos de los fuegos forestales y la alta probabilidad de que los incendios se reproduzcan en periodos de sequía debido a la textura y estructura del suelo.

Además, la Comisión de Agricultura sacó adelante otro acuerdo que rechaza cualquier propuesta que reduzca los fondos europeos destinados al sector agrícola y ganadero en el marco financiero 2028-2034.

Demanda al Gobierno central que proponga una financiación adecuada que garantice los objetivos de la PAC y defienda en el Consejo un presupuesto específico y suficiente.